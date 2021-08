Olímpicos de Tokio: cómo terminan los países de América Latina en Tokyo 2020

Reuters/EPA/Getty

Cubay Brasil ha dado la cara por América Latina en los Juegos Olímpicos una vez más.El país caribeño ha conseguido los mejores resultados en Tokyo 2020, cuyas competencias finalizan este domingo.Junto con los brasileños, siguen siendo las naciones latinoamericanas más medallas ganan en los Olímpicos.Pero también ha habido sorpresas: Ecuadory República Dominicana han mejorado notablemente su desempeño en Tokio respecto a los Juegos Olímpicos pasados.Aquí repasamos lo ocurrido hasta este viernes en Tokyo 2020 y cómo se compara respecto a Río 2016.Cuba:a la cabezaLa delegación cubana tiene tres campeones olímpicos de boxeo, uno de los deportes en los que el país históricamente ha sido una potencia.Pero también la lucha grecorromana le aportó otros dos oros. Uno fue el de Mijaín López, quien ha ganado cuatro preseas doradas en Juegos Olímpicos, consagrándose como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 6 3 4 5 2 4 Total: 13 Posición general: 14 Total: 11 Posición general: 18

EPA Mijjaín López ganó su cuarto oro en Juegos Olímpicos.

Brasil: en la pelea

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 4 4 8 7 6 6 Total: 16 Posición general: 16 Total 19 Posición general: 13

Reuters Ana Marcela Cunha fue la mejor nadadora en aguas abiertas de Tokyo 2020.

Ecuador: el sueño dorado

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 2 1 0 0 0 0 Total: 3 Posición general: 34 Total: 0 Posición general: 79+

EPA Neisi Dajomes se convirtió en campeona olímpica de halterofilia en la categoría de 76 kg.

Dominicana: se cubre de plata

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 0 3 1 0 0 1 Total: 4 Posición general: 65 Total: 1 Posición general: 78

Reuters Marileidy Paulino participó con el equipo de relevos y de manera individual, ganando dos medallas de plata.

Venezuela: de la mano de Yulimar Rojas

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 1 3 0 0 2 1 Total: 4 Posición general: 41 Total: 3 Posición general: 62

Reuters Yulimar Rojas impuso un nuevo récord mundial al ganar el oro en el triple salto femenino de Tokyo 2020.

Colombia: gana la plata, pierde los oros

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 0 4 1 3 2 3 Total: 5 Posición general: 64 Total: 8 Posición general: 23

BBC "Es plata, pero vale como oro y más", le dijo Mariana Pajón a BBC Mundo.

México: "ya casi"

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 0 0 4 0 3 2 Total: 4 Posición general: 80 Total 5 Posición general: 61

EPA Gabriela Agundez y Alejandra Orozco ganaron bronce en los saltos sincronizados de la plataforma de 10 m.

Argentina: pierde los oros

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 0 1 1 3 1 0 Total: 2 Posición general: 72 Total 4 Posición general: 27

Reuters El equipo de Argentina de rugby 7 se quedó con la plata.

Puerto Rico: repite un oro

Tokyo 2020 Río 2016 Oro Plata Bronce Oro Plata Bronce 1 0 0 1 0 0 Total: 1 Posición general: 61 Total 1 Posición general: 54

EPA Jasmine Camacho-Quinn fue la campeona de la carrera de 100 m con vallas.

11 con las manos vacías

Después de haber obtenido 19 medallas en casa hace cuatro años, Brasil lo ha tenido más difícil en Tokyo 2020.Elfemenino,en el surf,en el nado de aguas abiertas yen la gimnasia artística se van como campeones.Pero aún está en la pelea por el liderado del medallero de América Latina.Los atletas ecuatorianos han tenido en Tokyo 2020 el mejor resultado en unos Juegos Olímpicos.se colgaron el oro y la plata en halterofilia, respectivamente, mientras quees campeón en ciclismo de ruta.En Río 2016, los atletas ecuatorianos se fueron con las manos vacías.Los dominicanos han tenido una destacada participación en Tokyo 2020.El equipo de relevos 4x400 m mixtos voló en la pista de atletismo y se quedó con el segundo lugar.en particular se colgó dos medallas, pues finalizó segunda en su prueba individual de los 400 m planos.En la halterofilia, Zacarías Bonnat (plata) y Crismery Santana (bronce) también subieron al podio.Imponiendo un nuevo récord mundial,ganó el oro en el triple salto femenino y llevó a Venezuela a escalar en el medallero de Tokyo 2020.La nación sudamericana sumó otras dos medallas de plata en halterofilia con. Una plateada más cayó en el ciclismo BMX.Los de Río 2016 fueron unos buenos Juegos Olímpicos para Colombia, pues se llevaron tres oros.En Tokio solo han sumadoAnthony Zambrano (atletismo), Mariana Pajón (BMX), Sandra Arenas (marcha) y Luis Mosquera (halterofilia).Carlos Ramírez estuvo cerca de unirse al club plateado, pero al final ganó el bronce en BMX.Los Juegos de Tokyo 2020 no han sido los mejores para México.Si bien el país tiene cuatro medallas, todas de bronce,.El equipo de fútbol masculino se ganó los aplausos al vencer al anfitrión Japón por 3-1 y colgarse el bronce.Los deportes por equipo le dieron a Argentina dos medallas en Tokyo 2020.El conjunto dese quedó con el segundo lugar en la final femenina, mientras que los "Pumas" se llevaron el bronce en.En Río 2016, los argentinos lograron tres campeonatos olímpicos (judo, hockey masculino y vela) que no pudieron refrendar en Tokyo 2020.Los puertorriqueños están concluyendo su participación en Tokyo 2020 con una medalla de oro, lo conseguido en Río 2016.fue la ganadora de la prueba de 100 m con vallas con un nuevo récord olímpico.Hace cuatro años, la tenista Mónica Puig fue la campeona del tenis individual.Las naciones latinoamericanas que no han ganado ninguna medalla en Tokyo 2020 son 11:Esos mismos países se fueron con las manos vacías en Río 2016.