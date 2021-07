Olímpicos de Tokio: Angelo Caro, el joven peruano que fue protagonista en el debut del skateboarding olímpico

Getty

Angelo Caro logró el quinto puesto en Tokyo 2020 en la modalidad street de skateboarding.

Era el debut del skateboarding en unos Juegos Olímpicos, y ahí, en el pavimento ardiente de Tokio, el peruano Angelo Caro fue protagonista.No llegó al podio, pero por momentos puso a soñar a Perú, que no logra una medalla olímpica desde Barcelona 1992.Su destacada actuación lo llegó a ubicar en el cuarto puesto durante la ronda definitoria de la categoría street masculino.Al final Caro se despidió de la competencia con un quinto puesto, pero también con una gran sonrisa y la mejor actitud para los ganadores, a quienes abrazó por su triunfo."Todo es posible cuando lo quieres lograr y todas las piedras en el camino hay que saltarlas con fuerza", le dijo Caro tras la competencia a Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokyo 2020.El oro fue para el japonés Yuto Horigome, la plata para brasileño Kelvin Hoefler y el bronce para el estadounidense Jagger Eaton.

Getty Caro brindó un buen espectáculo en Tokio.

Adrenalina

Getty Caro dice que desde sintió la adrenalina, nunca más dejó el skateboarding.

Getty Angelo caro no tuvo un buen comienzo en la ronda final, pero luego logró recuperarse.

Alegría y concentración

Getty

Getty El oro fue para Japón, la plata para Brasil y el bronce para EE.UU.

El futuro

Instagram Angelo Caro A Caro se le vio siempre sonriente en Tokyo 2020, aquí junto a la leyenda Tony Hawk.

BBC

Angelo Caro Narváez nació en Chiclayo, una ciudad del noreste de Perú, el 27 de agosto de 1999.A los 10 años tomó prestado el skate de su hermano mayor y desde ese momento se convirtió en su pasión. "Desde que me paré sentí esay nunca más lo dejé", dijo en una entrevista con Canal Ipe.A sus 21 años, Caro ya ha tenido un destacado recorrido en el skateboaridng mundial.En 2017, con 18 años, ganó el Campeonato Panamericano de Skate.En 2019, se coronó campeón en tres torneos consecutivos: la Mystic Sk8 Cup en Praga, uno de los eventos más importantes del mundo en este deporte; el Barcelona European Open en España; y el Festival Nass en Inglaterra.El portal de RedBull, que patrocina el skateboarding, lo describe como "uno de los skaters más emocionantes del panorama latinoamericano en este momento".En Tokyo 2020 Caro compitió en la modalidad street, en la que en un tiempo límite el competidor debe hacer un recorrido libre mientras realizaentre escaleras, barandillas, bordillos, bancos, paredes y cuestas.Los jueces califican la dificultad de los trucos, pero también factores como la altura, lay la calidad de la ejecución. Varias de las maniobras de Caro hicieron que le poco público que es permitido en las gradas de Tokyo 2020 se pusiera de pie y loTras clasificarse entre los 10 mejores, Caro no tuvo un buen comienzo en la ronda final, pero poco a poco fue logrando mejores puntajes."Tengo que reconocer que me desconecté, laes muy importante", dijo Caro refiriéndose a la primera etapa de la final en Tokyo 2020."Felizmente pude volver a conectarme con el momento, voy a seguir entrenando muchísimo para poder seguir por este camino".Caro llegó a ubicarse entre los cuatro mejores, pero al final cayó al quinto puesto.Aún así, el peruano nunca perdió la buena actitud, y sonrientea los medallistas.Caro se va de Tokio con un diploma olímpico, que se otorga a los ocho mejores competidores de cada disciplina. "Es una alegría que, en estos primeros momentos de Tokio 2020, hayamos podido seguir los saltos y piruetas del brillante Ángelo Caro", escribió Pedro Canelo, editor en el diario El Comercio de Perú.Canelo describió a Caro como unPor su parte, el secretario general del Comité Olímpico peruano, Carlos Manuel Lazarte, describió la participación de Caro comocreemos que de la mano de Angelo se puede hacer mucho, no solo por el skateboarding, sino por el deporte olímpico en general en nuestro país", dijo Lazarte en entrevista con BBC Mundo.Además de la grata experiencia, Caro también regresa orgulloso con una foto junto, una de las mayores leyendas del skateboarding que por estos días está en Tokio como comentarista deportivo."Seguimos con la adrenalina, se hizo todo lo que se pudo, ahora apara los siguientes Juegos Olímpicos", dijo Caro en entrevista con el Instituto Peruano del Deporte."Es una gran emoción lo vivido, muchos nervios, pero hay que saber controlarlo", agregó. "Esto es por el skater peruano, por mi familia y todos mis seres queridos. Arriba Perú".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.