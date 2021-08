Olímpicos de Tokio: Allyson Felix, la mujer que ha ganado más medallas en atletismo en la historia de los Juegos

Getty Images

Felix es la mujer que más medallas ha ganado sobre la pista en la historia olímpica.

Allyson Felix es la reina olímpica de la pista de atletismo. La corredora estadounidense se convirtió este viernes en la mujer que más medallas olímpicas ha ganado sobre la pista, luego de sumar un bronce en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio.Estos son los quintos Juegos de Felix y su décima medalla. La atleta compitió por primera vez en Atenas en 2004 y ha obtenido preseas en todos los Juegos Olímpicos desde entonces."Esta (medalla) es muy diferente y es muy especial. Costó mucho llegar aquí", dijo Felix en una conferencia de prensa tras la competencia.Su tiempo este viernes fue de 49,46 segundos, el segundo más rápido de su carrera.Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, se llevó el oro y Marileidy Paulino, de República Dominicana, capturó la plata.

El récord

BBC

Con la medalla de este viernes, Felix a superó el récord que había establecido en las pistas la corredora jamaiquina(nueve medallas).También iguala el establecido porcomo la mayor cantidad de medallas olímpicas ganadas por un atleta de pista.Lewis la felicitó calurosamente en Twitter. "35 (años, la edad de Felix) nunca lucieron tan bien. Qué increíble carrera e inspiración", dijo.La medalla de bronce de Felix llega dos años después de sobrevivir a un embarazo y un parto que pusieron en riesgo su vida y que hicieron pensar a muchos que no podría volver a la pista."Creo que la gente pensó que yo era una posibilidad remota para estar en el equipo de Estados Unidos. Y luego, que no ganaría medallas. Pero, ya sabes, solo dame una oportunidad", dijo la atleta.Felix aún puede ganar otra medalla en estos Juegos Olímpicos dado que es muy probable que compita en el equipo de su país en el relevo 4x400 este sábado.Si logra otra medalla ya quedaría como la deportista más laureada en la historia del atletismo de los Juegos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.