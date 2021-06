Ola de calor en Canadá: al menos 130 muertos en medio de temperaturas récord

Reuters

Decenas de personas han muerto en menos de una semana Canadá en medio de una ola de calor sin precedentes que está batiendo récords de temperatura.Este martes, los termómetros alcanzaron los 49,5°C en el pueblo de Lytton, ubicado en la provincia de Columbia Británica, por tercer día consecutivo. Las consecuencias han sido nefastas: desde el viernes, la policía de la ciudad portuaria de Vancouverha tenido que atender a más de 130 muertes repentinas. La mayoría eran ancianos o tenían problemas de salud, y el calor fue un factor determinante.El fenómeno ha traspasado las fronteras canadienses. El noroeste de Estados Unidos también ha registrado máximos históricos y una serie de víctimas fatales.La causa de esta ola corresponde a un "domo de calor" de aire caliente estático a alta presión(que actúa como la tapa de una olla) que se extiende desde California hasta los territorios árticos. Las temperaturas son más bajas en las zonas costeras, pero las regiones del interior tienen poco respiro.

Consecuencias desastrosas

Antes del domingo, las temperaturas en Canadá nunca habían pasado de los 45°C.Los expertos aseguran que se espera que el cambio climático aumente la frecuencia de estos eventos extremos. Sin embargo, es complejo vincular lo que está sucediendo hoy en Canadá con el calentamiento global.El jefe de gobierno de Columbia Británica,, dijo que este intenso calor ha tenido "consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades".Solo en Vancouver, se cree que el calor ha sido un factor que contribuyó a la muerte inesperada dedesde el viernes.

Reuters Los residentes de la provincia de Columbia Británica aprovechan todas las facilidades para aliviarse del calor.

Emergencia en el noroeste de Estados Unidos

Es probable que el número de muertes aumente pues algunas áreas aseguran que han respondido a incidentes de muerte súbita, pero aún no han recopilado las cifras."He sido oficial de policía durante 15 años y nunca había experimentado el volumen de muertes repentinas que se produjeron en un período tan corto", dijo el sargento de policía. El oficial agregó que la gente llegaba a las casas de sus familiares y los "encontraba muertos".Por su parte, la forense jefe de Columbia Británica,, dijo que se habían reportadoen el período de viernes a lunes.que vive en el pueblo de Lytton, a unos 250 km al este de Vancouver, indicó que ha sido "casi imposible" salir de su casa."Es intolerable", señaló al periódico canadiense Globe and Mail. "Intentamos permanecer adentro tanto como sea posible. Estamos acostumbrados al calor, y es un calor seco, pero 30 grados es muy diferente a 47".Muchas casas en el área no tienen aire acondicionado, ya que las temperaturas suelen ser mucho menores durante los meses de verano. Por eso, se han instalado fuentes de agua temporales y centros de enfriamiento en Vancouver.En Estados Unidos la situación es similar: este lunes las temperaturas alcanzaron losOregón, y losWashington. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos desde que comenzaron los registros en la década deSe cree que al menos una docena de muertes en Oregón y Washington están relacionadas con la ola de calor.El médico de Seattle,le dijo al periódico Seattle Times que el número de pacientes que ingresan con insolación era comparable al comienzo de la pandemia de covid-19.Problemas renales o cardíacos, y hast quemaduras de tercer grado por caminar sobre el asfalto en el caso de un hombre, son algunas de las dolencias con que estas personas han ingresado a los hospitales. Además, el calor ha sido lo suficientemente intenso como para derretir cables. El servicio de tranvía de Portland, de hecho, tuvo que cerrar el domingo debido a problemas operativos.