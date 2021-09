Nueva Zelanda: extremista bajo vigilancia apuñala a 6 personas en un ataque calificado de terrorista

Getty Images

La policía mató al hombre dentro de los 60 segundos después de iniciado el ataque.

La policía de Nueva Zelanda disparó y mató a un "extremista violento" después de que este viernes apuñalara e hiriera al menos a seis personas en un supermercado de la ciudad de Auckland.La primera ministra Jacinda Ardern describió el evento como un "ataque terrorista" perpetrado por un ciudadano de Sri Lanka que estaba bajo vigilancia policial.El hombre, cuya identidad no puede ser revelada, se inspiró en el grupo terrorista Estado Islámico, dijo Ardern.

Getty Images La primera ministra dijo que estaba "absolutamente destrozada" cuando se enteró del ataque.

¿Cómo se desarrolló el ataque?

Getty Images La policía escolta a algunas personas para que abandonen el supermercado tras el ataque.

Getty Images El ataque tuvo lugar en el supermercado Countdown, en LynnMall, ubicado en el distrito de New Lynn, Auckland.

¿Existe algún peligro mayor?

La policía mató al hombre durante los primeros 60 segundos después de haber iniciado el ataque., dijo la primera ministra en una conferencia de prensa este viernes."Fue llevado a cabo por un individuo, no por una fe", agregó.El ataque tuvo lugar en el supermercado Countdown, en LynnMall, ubicado en el distrito de New Lynn, Auckland, el viernes por la tarde (hora local).Según los informes, el atacante tomó un cuchillo grande de una vitrina de una de las tiendas yLos equipos de vigilancia habían estado cerca de él todo el tiempo, pues era considerado una amenaza para la seguridad nacional.Un testigo le dijo al medio de comunicación "Stuff NZ" que el supermercado se convirtió en unen ese momento.Los videos que hay en redes sociales muestran a compradores asustados que salen corriendo del supermercado antes de escucharse los disparos."(La gente) salía corriendo, histéricamente, solo gritando, asustada", dijo el testigo, y agregó que vio a un anciano tirado en el suelo con una puñalada.El hombre llegó a Nueva Zelanda eny se convirtió en una "persona de interés en relación a la seguridad nacional" en, dijo la primera ministra.Desde entonces, había estado bajo constante vigilancia debido a las preocupaciones sobre su ideología. Era conocido por varias agencias de inteligencia y también estaba en una lista de vigilancia de terrorismo.Arden dijo que hasta el viernesque pudiera llevar a arresto o detención.Cuando se le preguntó sobre las motivaciones del hombre, dijo que estaban "inspiradas en ISIS (Estado Islámico)".Se han planteado preguntas sobre por qué no se tomaron medidas contra él antes de que seis personas resultasen heridas, especialmente porque estaba bajo estrecha vigilancia."La realidad es que cuando se está vigilando a alguien las 24 horas del día, los 7 días de la semana,, dijo al respectoel policía"El personal intervino lo más rápido que pudo y evitaron más lesiones en lo que fue un terrible situación", agregó. El policía también afirmó que el atacante era muy consciente de la vigilancia que había hacia él y que los equipos debían mantener la distancia para ser efectivos.Las autoridades confían en que el atacante, según Coster.El supermercado, en tanto, ha permanecido cerrado desde el ataque y hasta nuevo aviso.En 2019, Nueva Zelanda vio su peor ataque terrorista cuando un hombre armado supremacista blanco asesinó a 51 fieles musulmanes en dos mezquitas en Christchurch.