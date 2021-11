Nos quitamos el yugo colonial, pero mantenemos la amistad con Reino Unido: qué significa que Barbados deje de considerar jefa de Estado a la reina Isabel II

Getty Images

La presidenta de Barbados, Sandra Mason, le entrega al príncipe Carlos la Orden de la Libertad durante la ceremonia de este martes.

Barbados es ya oficialmente una república independiente.Con ello, este 30 de noviembre —y coincidiendo con el 55 aniversario de la independencia del país—, la isla caribeña dejó de tener como jefa de Estado a la reina Isabel II.Ese rol le corresponderá ahora a Sandra Mason, quien asumió como presidenta.Carlos, el príncipe de Gales, voló al país caribeño para presenciar como invitado de honor la ceremonia, a la que también asistió la cantante barbadense Rihanna.La nueva era republicana de Barbados pone fin a siglos de influencia británica sobre la isla, incluyendo 200 años en los que la isla fue un centro para el tráfico de esclavos. Aunque seguirá formando parte de la Commonwealth, la comunidad de naciones con orígenes en el imperio británico, al igual que otros 53 territorios.

Getty Dame Sandra Mason asumió como presidenta de Barbados.

Getty El príncipe Carlos fue invitado de honor a la ceremonia, como representante de Isabel II, pero también en su condición de sucesor en la jefatura de la Commonwealth.

Getty Rihanna es uno de las personalidades destacadas de Barbados.

Una isla próspera con pasado colonial

En entrevista con BBC Mundo, el historiador barbadense Henderson Carter explica qué significa esta nueva etapa, cuál es la relación actual con la Corona británica y qué futuro le depara al país.Carter es el director del Departamento de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales, especializado en la historia del Caribe y la historia de la economía en Barbados.Barbados se independizó en 1966, pero no había sido vuelto independiente debido a un lastre colonial que mantenía a la reina como nuestra jefa de Estado.Durante más de 300 años hemos tenido gobernadores que han estado tomando decisiones en nombre de la Corona. Lo que estamos haciendo es un cambio simbólico y psicológico, porque si pensamos en el mandato británico, también pensamos en esclavismo. No podemos los podemos separar. Durante mucho tiempo Barbados fue un país líder mundial en términos de producción de azúcar y ron, pero mucho de eso provenía de un sistema de esclavitud. Lo que está ocurriendo ahora es que nos estamos quitando el yugo colonial. Es un momento especial para personas que durante muchos años sufrieron esclavitud, represión y terribles condiciones bajo el mandato británico. La Constitución le da todo el poder ejecutivo a la reina Isabel II, y eso es algo serio, porque sugiere que no eres completamente independiente.La Constitución también dice que el Parlamento está compuesto por Su Majestad la reina, el Senado y la Casa de la Asamblea. Una vez más, no podemos ser independientes si estamos diciendo que el Parlamento está compuesto en parte por S.M. la reina Isabel II. Y nuestros ministros, nuestros primeros ministros, nuestros jueces, le juran su lealtad a ella, sus herederos y sucesores. Eso representa una situación muy grave. Por un lado dices que eres independiente, pero aun así estás jurando lealtad a una monarca extranjera. Por esas razones, en mi opinión, es que debíamos adoptar un sistema republicano que remueva a la reina como jefa de Estado.Quiero enfatizar que aún somos amigos de Gran Bretaña, y para dejar eso claro invitamos al príncipe Carlos a que viniera a Barbados para esta ocasión. Esto es una señal de buena voluntad, es un signo de amistad. Es un momento en el que nos quitamos el yugo colonial, pero mantenemos la amistad con Reino Unido.La visita del príncipe es un signo de que no hay odio entre los dos países. Se le entregó la orden más alta de Barbados.Hay gente que considera que no se le debe dar ese honor por su asociación con el colonialismo, pero yo pienso que es bueno mostrarle al mundo que esta es una nación que busca la paz.Barbados fue una de las primeras colonias esclavizadas por Inglaterra, que ocupó el territorio caribeño en 1627.Bajo control británico, Barbados desarrolló una economía basada en las plantaciones de azúcar, en las que trabajaban personas esclavizadas provenientes de África. La esclavitud en Barbados fue abolida en 1834 y el país declaró su independencia en 1966.Con una población de 285.000 habitantes, es una de las islas más prósperas del Caribe. Su economía ahora se ha diversificado hacia el turismo, pero la pandemia de covid-19 la ha golpeado fuertemente.

En términos prácticos, ¿qué cambia para Barbados?En términos prácticos la gobernadora general ahora se convierte en presidenta y la casa en la que vive se convertirá en la Casa de Estado y no en la Casa del Gobierno. Los retratos de la reina se quitarán y se exhibirán en un museo.A la Real Fuerza de Policía de Barbados ya no se le llamará real. La cárcel, que se llama La Prisión de Su Majestad, ya no será "de su majestad". Además, ya no se entregarán las órdenes de la Corona de oro y la de plata al mérito.Estos son cambios en términos prácticos, no solo cosméticos. También habrá cambios a la Constitución. Lo que estoy diciendo es que para Barbados los símbolos del país reflejarán esos cambios, significa que nuestros lugares reflejarán esos cambios. Por ejemplo, ya no usaremos el término "la Corona" o "las tierras de la Corona", porque ya nos estamos distanciando de ese sistema que le da poder a la reina y a sus herederos.

Getty

Barbados se convirtió en República en el 55 aniversario de su independencia.

Getty

Entre el 29 y el 30 de noviembre, Barbados celebró su paso a su nueva era republicana.

Pero Barbados seguirá siendo parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).¿Qué significa eso?Creo que es una excelente decisión. El país debe jugar un rol de liderazgo en la Commonwealth. Barbados es reconocida como una nación democrática líder, como una nación que ha tenido elecciones desde 1966. En términos de ese liderazgo democrático, tenemos que contribuir al desarrollo de la Commonwealth. Quedarse en la mancomunidad es un movimiento muy importante porque Barbados es considerada por el mundo como un país negro líder.¿Por qué se da este paso justo en este momento?Durante mucho tiempo, desde la independencia, hemos ido dando pasos en esta dirección.Esto no se hizo por capricho, de forma apresurada. Durante mucho tiempo hemos estado haciendo cambios para descolonizar nuestra sociedad. Por ejemplo, en 2005 Barbados decidió que ya no tendría el Comité Judicial del Consejo Privado en Londres. Ese año se creó la Corte Caribeña de Justicia y eso fue un paso significativo, un momento muy importante en el desprendimiento del yugo colonial.

Getty

Las playas de Barbados la convierten en un atractivo destino turístico.

En 2020 Barbados removió la estatua de Horatio Nelson, que había estado en Bridgetown desde 1813. Eso fue un indicador de que Barbados estaba retirando su su lastre colonial en camino al republicanismo. La plaza donde estaba esa estatua fue rebautizada como la plaza de los Héroes.Desde 1998 Barbados ha estado aplicando exámenes estudiantiles que son creados y administrados en el Caribe. Así que nuestros estudiantes ya no están haciendo exámenes de Gran Bretaña. Hemos creado nuestras propias instituciones y eso es algo que una nación independiente debe hacer. El paso final en todo este proceso era remover a la reina Isabel II, sus herederos y sucesores como jefes de Estado de Barbados. ¿Cree que la decisión de Barbados pueda influir en otros países del Caribe que aún tienen a lareina Isabel II como jefa de Estado?Estoy seguro de que países como Jamaica, San Vicente y las Granadinas, incluso Australia y Nueva Zelanda, que han mantenido a la reina como jefa de Estado, van a revisar su situación y tomar decisiones al respecto.

Getty

La economía de Barbados se ha visto golpeada por la pandemia de coronavirus.

¿Cuáles son los mayores retos de Barbados en esta nueva etapa republicana?Obviamente el mayor reto en este momento es la pandemia de covid-19, que ha afectado la industria del turismo. Este es un desafío importante porque el turismo genera empleo en el sector de servicios, en manufactura, agricultura.Cuando el turismo cayó en 2020 muchas personas en Barbados quedaron sin empleo, los hoteles estaban vacíos y el país perdió cantidad significativa de dinero extranjero.Ahora el turismo está recobrando fuerza, la gente se está vacunando, está comenzado a viajar nuevamente. Esperamos que esta nueva variante no implique un obstáculo para los turistas que quieren venir a visitar esta isla encantadora. ¿Cómo ven los barbadenses esta decisión, qué se dice en las calles, lo ven como algo importante?La mayoría de la gente en Barbados te dirá que esta decisión se debió haber tomado hace mucho tiempo, hace 50 años. La gente ve con buenos ojos que ahora nuestra jefa de Estado sea barbadense.Sin embargo, algunas personas piensan que es demasiado apresurado, que no ha debido hacerse en medio de una pandemia, que se ha debido atender primero los asuntos de la covid-19 y volver al tema del republicanismo en otro momento.

Getty

Para muchos barbadenses, la decisión de convertirse en república se ha debido tomar hace varios años, dice el experto.

Pero la primera ministra piensa lo contrario, que podemos atravesar una pandemia y al mismo tiempo perseguir nuestro ideal republicano. Otras personas piensan que debimos haber tenido un referendo en el que se escuchara la voz del pueblo. Mi opinión personal es que podemos lidiar con la pandemia y al mismo tiempo llevar a cabo este proceso. Esto es bueno para la psique de la nación. Es bueno para el alma de la nación que podamos decirle al mundo que somos completamente libres, y no solamente una colonia independiente.¿Existe en Barbados la idea de pedirunareparacióna la Corona británica?Hay una tremenda buena voluntad entre el gobierno de Barbados y el pueblo británico. En 1966, el año de la independencia, el primer ministro de Barbados, Errol Barrow, dijo: "Seremos amigos de todos, pero no seremos satélites de nadie". Así que tenemos esa amistad, pero también tenemos un movimiento que llama a que los británicos y otros países hagan reparaciones por las injusticias que se cometieron durante la era del esclavismo. Es es algo justo, y no significa que seamos enemigos, que no nos podamos sentar en la misma mesa y negociar.

Getty

La Estatua de la Emancipación en Bridgetown simboliza el fin de la esclavitud en Barbados.

Como nación buscamos buenas relaciones con todo el mundo, pero al mismo tiempo hay un movimiento de reparación que clama por justicia restaurativa. No existe una contradicción ahí. Y justicia restaurativa no es solo pedir dinero, es pedir diálogo y toda una serie de incentivos que ayuden a desarrollar a una nación que durante mucho tiempo se ha visto retrasada debido a la esclavitud y el colonialismo. ¿Qué mensaje está enviando Barbados al convertirse enrepública?Le estamos diciendo al mundo que aunque seamos un país pequeño, somos capaces de dirigir nuestro destino y así lo hemos demostrado a lo largo de los años. Desde la independencia hemos tenido elecciones libres y justas, y le estamos diciendo al mundo que somos capaces de administrar nuestros asuntos. Espero que esto lleve a otros países de la región y de más allá a repensar su estatus colonial y monárquico. En las redes sociales la gente bromeaba diciendo que la verdadera reina de Barbados es Rihanna y que ella deberíaasumirel trono...(Risas) En la tradición de Barbados siempre hemos tenido dirigentes que han servido a la nación durante mucho tiempo. Son personas que pueden tener más de 70 años. Quizás cuando Rihanna tenga esa edad pueda ser considerada, pero no en este momento.

BBC

