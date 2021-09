Mueren al menos 8 personas en un tiroteo en una universidad de Rusia

Reuters

Efectivos de la Guardia Nacional de Rusia entraron en el campus de la Universidad de Perm y lograron detener al atacante.

Al menos menos ocho personas han muerto después de que un hombre armado abriera fuego este lunes por la mañana en una universidad en la ciudad de Perm, Rusia, y otras 19 resultaron heridas, informaron las autoridades.Es el segundo tiroteo masivo contra unainstitución educativa que ocurre este año en Rusia.El atacante entró al campus universitario y empezó a disparar.Algunos estudiantes y profesores se atrincheraron en el edificio y a otros se les pudo ver saltar por las ventanas.La policía reportó que hirió ydetuvoal atacante que, según medios locales, es un estudiante.El incidente ocurrió a las 11.00 am (hora local) en la Universidad Estatal de Perm, que se encuentra a unos 1.300 km al este de la capital, Moscú, en los montes Urales.Videos que circulan en las redes sociales muestran a los estudiantes arrojando sus pertenencias por las ventanas de los edificios de la institución antes de saltar para escapar del atacante.Estas escenas de los estudiantes saltando por las ventanas fueron transmitidas por la TV rusa: https://twitter.com/rentvchannel/status/1439844137356955654

Reuters El hombre armado entró al campus de la Universidad de Perm y empezó a disparar.

Algunos informes afirman que el atacante había escrito en las redes sociales quey que no tenía motivos políticos ni religiosos.Un profesor de la universidad, Ivan Pechishchev, le dijo a la BBC que vio a estudiantes corriendo y personas saltando de un segundo piso, cuando iba camino a dictar una clase."Saltaron horrorizados, gritando", expresó. "Uno de los estudiantes me dijo que era un tiroteo. Escuché estruendos, todo el mundo empezó a escabullirse en diferentes direcciones. Alcancé a mis estudiantes en el segundo edificios y continué escuchando estruendos".Según el profesor Pechishchev, hay unos 10 edificios en el campus de la Universidad de Perm, y los servicios de seguridad bloquearon inmediatamente los corredores de los mismos.La universidad emitió un mensaje en las redes sociales."Había como unas 60 personas en el salón. Cerramos la puerta y formamos una barricada con asientos", relató el estudiante Semyon Karyakin a la agencia noticiosa Reuters.Además de los al menos ocho muertos reportados, las agencias noticiosas estatales de Rusia citaron al Ministerio de Salud diciendo que 24 personas estaban siendo atendidas, incluyendo 19 que recibieron heridas de bala. El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado del incidente y que este envió sus "condolencias a aquellos que perdieron familiares y seres queridos". Los tiroteos en centros educativos son relativamente raros en Rusia debido a las estrictas medidas de seguridad en estas instituciones y por las restricciones al porte de armas. No obstante, a mediados de este año,en la ciudad de Kazan, en Rusia central, matando a nueve personas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.