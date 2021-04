Me culparon por bloquear el canal de Suez: Marwa Elselehdar, la primera mujer capitana de Egipto

El mes pasado, Marwa Elselehdar notó algo extraño.Se había difundido la noticia de que un enorme buque carguero, el Ever Given, se había atascado en el canal de Suez, bloqueando una de las principales rutas marítimas del mundo.Pero mientras revisaba su teléfono, comenzó a leer varios rumores en internet que decían que ella era la culpable."Me sorprendió", dice Marwa, quien es la primera mujer capitán de barco de Egipto.En el momento del bloqueo de Suez, Elselehdar estaba trabajando como primera oficial, al mando del Aida IV, a cientos de kilómetros de distancia en Alejandría.

El Ever Given se encuentra ahora en una zona segura mientras se realiza la investigación.

El barco donde trabaja Marwa, propiedad de la autoridad de seguridad marítima de Egipto, transporta suministros a un faro en el Mar Rojo. También se utiliza para capacitar a cadetes de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo (AASTMT, por sus siglas en inglés), una universidad regional dirigida por la Liga Árabe.

Los rumores sobre el rol de Marwa Elselehdar en el incidente del Ever Given fueron impulsados en gran medida por capturas de pantalla de un titular de noticias falso, supuestamente publicado por Arab News, que decía que estaba involucrada en el incidente de Suez.La imagen manipulada parece haber salido de un artículo real publicado por Arab News el 22 de marzo, que describe el éxito de Marwa como la primera capitana de barco de Egipto. La imagen se ha compartido decenas de veces en Twitter y Facebook.Varias cuentas de Twitter que usan su nombre también han difundido afirmaciones falsas de que la capitana estuvo involucrada en el incidente del Ever Given. https://www.youtube.com/watch?v=L1cWDhT8tuY Marwa Elselehdar, de 29 años, le dijo a la BBC que no tiene idea de quién fue el primero en difundir la historia o por qué lo hizo."Sentí que fui blanco de estos rumores tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura", dijo.No es la primera vez que enfrenta desafíos en una industria históricamente dominada por hombres. En la actualidad, las mujeres solo representan el 2% de los marineros de todo el mundo, según datos de la Organización Marítima Internacional.Marwa cuenta que siempre le gustó el mar y que fue su hermano quien la inspiró para unirse a la marina mercante después de que él se inscribiera en la AASTMT.Aunque la academia solo aceptaba hombres en ese momento, postuló de todos modos y se le concedió permiso para unirse después de una revisión legal por parte del entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak.Durante sus estudios, Elselehdar dice que en todo momento fue víctima de sexismo. "A bordo, todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que fue difícil no poder encontrar personas de ideas afines con las que comunicarse", dice. "Fue un desafío pasar por esto sola y poder superarlo sin que afectara mi salud mental"."La gente de nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las mujeres trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo", agrega. "Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos".Después de graduarse, Marwa ascendió al rango de primer oficial y capitaneó el Aida IV cuando se convirtió en el primer barco en navegar por el canal de Suez luego de su ampliación en 2015. En ese momento, se convirtió en la capitana egipcia más joven y la primera mujer en cruzar esa ruta.En 2017 también fue honrada por el presidente Abdel Fattah El-Sisi durante las celebraciones del Día de la Mujer en Egipto.Cuando surgieron rumores sobre su papel en el bloqueo de Suez, temió por el impacto que tendría en su trabajo."Ese artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países", dice Elselehdar. "Traté por muchas vías de desmentir lo que estaba en el artículo porque estaba afectando mi reputación y todos los esfuerzos que he hecho para llegar hasta donde estoy ahora".Pero ahora dice que se siente motivada por algunas de las respuestas que recibió."Los comentarios sobre el artículo fueron muy negativos y duros, pero hubo muchos otros comentarios de apoyo de gente común y de la gente con la que trabajo", dice. "Decidí concentrarme en todo el apoyo y el amor que estoy recibiendo, y mi enojo se convirtió en agradecimiento"."Además, vale la pena mencionar que me hice aún más famosa que antes", agrega.El mes que viene, Marwa Elselehdar hará su examen final para alcanzar el rango completo de capitana y espera poder seguir siendo un modelo a seguir para las mujeres en la industria."Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en esta carrera es luchar por lo que amas y no dejar que la negatividad te afecte", asegura Marwa.