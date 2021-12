Los nuevos detalles filtrados de la evacuación caótica y disfuncional de Afganistán por parte de Reino Unido

MOD via PA Media

Disfuncional y caótico. Así calificó un exfuncionario británico el manejo de la evacuación de Afganistán tras la llegada de los talibanes a la capital, llevada a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido.Raphael Marshall aseguró que el proceso de elegir quién podía salir en un vuelo fue arbitrario y que miles de correos electrónicos de personas que pedían ayuda no fueron leídos. Además afirmó que el entonces canciller británico, Dominic Raab, tardó en tomar decisiones.En las dos semanas posteriores a la toma de Kabul por parte de los talibanes, alrededor de 15.000 personas fueron evacuadas de Afganistán por el gobierno británico. Ese grupo incluyó a 5.000 ciudadanos británicos, 8.000 afganos y 2.000 niños.En una declaración escrita como evidencia y emitida al Comité de Asuntos Exteriores, Marshall reveló que hasta 150.000 afganos que estaban en peligro debido a sus vínculos con Reino Unido solicitaron ser evacuados, pero menos del 5% recibió ayuda."Está claro que algunos de los que se quedaron atrás han sido asesinados por los talibanes", añadió.Marshall, quien trabajó como funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta su renuncia en septiembre, señaló que el centro de crisis del organismo no contaba con el personal adecuado y que también hubo una falta de experiencia y coordinación entre su oficina y el Ministerio de Defensa.Marshall también dijo que el canciller británico tardaba horas en responder correos electrónicos y "no comprendía completamente la situación".

BBC

Raphael Marshall, de 25 años, trabajó como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y asegura que miles de correos de personas pidiendo ayuda no fueron leídos.

Asimismo dijo que la orden del primer ministro Boris Johnson de evacuar a los perros de una organización benéfica iba en contra de los criterios del Ministerio de Relaciones Exteriores e hizo que muchas personas en riesgo de ser asesinadas se quedaran atrás.

¿Cuáles son las acusaciones?

Solo el 5% de las 150.000 personas que solicitaron ayuda la recibieron

Nadie en el equipo encargado de lidiar con las solicitudes tenía conocimientos detallados sobre Afganistán ni había trabajado allí.

Nadie hablaba ningún idioma afgano, y las llamadas a las personas que solicitaron ayuda se efectuaron en inglés.

Las decisiones sobre a quién se debía rescatar fueron arbitrarias y miles de correos electrónicos de personas pidiendo ayuda ni siquiera fueron leídos.

El sistema de TI era disfuncional. Ocho soldados que fueron reclutados para que ayudaran compartían una computadora

El canciller Dominic Raab tardó en tomar decisiones en casos difíciles y no entendía completamente la situación.

Los animales de la organización benéfica Nowzad dirigida por un exinfante de marina no estaban en peligro y su evacuación se hizo a expensas directas de personas en riesgo de muerte.

"Creo que hicimos un buen trabajo"

EPA Durante la evacuación hubo caos afuera del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul.

"5.000 correos electrónicos no leídos"

Los errores señalados por el exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores incluyen:En declaraciones a la BBC, el excanciller Dominic Raab dijo que se aprenderían lecciones de lo pasado en Afganistán, sin embargo afirmó que Reino Unido había hecho un buen trabajo en comparación con otros países.Recordó que Londres había logrado evacuar a, un número mayor que cualquier otra nación excepto Estados Unidos.Además, señaló que las críticas hacia su toma de decisiones venían de un "funcionario de escritorio relativamente joven". El excanciller británico insistió en que sus principales desafíos eran verificar las identidades de los solicitantes en tierra yal aeropuerto de Kabul, no tomar decisiones desde Londres."No dudo que hubo desafíos, no dudo que habrá lecciones que aprender, pero si miras los hechos, creo que hicimos un buen trabajo según los estándares recientes de evacuaciones y comparaciones internacionales", aseguró en el programa BBC Breakfast.Cuando los talibanes entraron en Kabul en agosto, el gobierno británico inició un plan para evacuar a los afganos que habían trabajado directamente para Reino Unido y otro para identificar y ayudar a los que estaban en riesgo debido a sus vínculos con el país.Marshall trabajó para un equipo de funcionarios que manejaba un grupo conocido como "casos especiales afganos" que incluía a soldados, políticos, periodistas, funcionarios, activistas, trabajadores humanitarios, jueces y guardias afganos que habíana través de subcontratistas.En los desesperados días de finales de agosto, cuando los talibanes avanzaban hacia Kabul, muchas de estas personas enviaron correos electrónicos al Ministerio de Exteriores para que les dieran permiso para abandonar el país. Marshall indicó que había "unos 5.000 correos electrónicos no leídos en la bandeja de entrada en un momento dado" y "en miles de casos los correos electrónicos ni siquiera se leyeron", incluidos los casos de parlamentarios.Destacó que el proceso de priorizar a los solicitantes era "". Los criterios utilizados por el gobierno fueron inútiles y ambiguos, lo que generó confusión, agregó.Un portavoz del gobierno de Reino Unido dijo que más de 1.000 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajaron incansablemente en circunstancias difíciles y que las decisiones sobre la priorización debían tomarse rápidamente para ayudar a la mayor cantidad de personas posible.También informó que Londres todavía estaba trabajando para ayudar a evacuar a otras personas de Afganistán y que desde el final de la operación habían ayudado a más de 3.000 personas a abandonar el país.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.