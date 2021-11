Los niños que convirtieron una calle en su escuela

https://www.youtube.com/watch?v=37-8QUqUSKISi no puedes ver el video haz clicaquí.La pandemia de covid-19 provocó que numerosas escuelas tuvieran que echar el cierre y muchos alumnos no pudieron acceder a clases virtuales.Esta situación no desanimó al maestro Dwipnarayan Naik, quien decidió que continuaría con la educación de sus alumnos en las calles de un pueblo de Bengala Occidental, en India.Además de la materia habitual, el profesor Naik también imparte lecciones sobre la protección ante el coronavirus o la concienciación para mantener la distancia social.Una alternativa creativa y que los alumnos y sus padres ven de forma muy positiva.

