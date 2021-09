Las mujeres que se atreven a protestar frente a los talibanes en Afganistán

Getty Images

A pesar del miedo y la desesperación que despertó en muchas mujeres la llegada al poder del Talibán en Afganistán, hay algunas que decidieron plantarle y salir a las calles a protestar. Así sucedió este jueves en Herat, ciudad cercana a la frontera con Irán y con una fuerte influencia persa.

Getty Images Alrededor de 50 mujeres salieron a las calles de la ciudad de Herat a protestar.

Getty Images "Ningún gobierno sobrevive sin el apoyo de las mujeres", dice una de las pancartas de las mujeres durante la protesta en Herat.

Participación en el gobierno

Getty Images La gran pregunta es si las mujeres participarán o no del gobierno de los talibanes.

Getty Images La ex ministra de Afganistán, Nehan Nargis, ha dicho que hoy las mujeres son "mucho más conscientes" de sus derechos.

Getty Images Una docena de mujeres participó de una protesta en en centro de Kabul este viernes 3 de septiembre.

coreó agitando pancartas un grupo de alrededor de 50 manifestantes."No tenemos miedo, estamos unidas", decían, en una protesta inédita e impensada durante el primer período de los talibanes en el poder, hace más de 20 años, cuando se implementaron medidas comoDespués de que el Talibán fuera derrocado en, las mujeres afganas lograron avances significativos: ocuparon altos cargos en la administración como ministras, alcaldesas, juezas y oficiales de policía.Y ahora se vuelven a enfrentar a un futuro incierto.Ante ello, algunas, incluso si eso significa ceder en ciertas cosas para obtener otras., dijo una de las manifestantes en la ciudad de Herat a la agencia de noticias AFP.Ad portas de que los talibanes formen su gobierno, una de las preguntas que surge es cuánta representación tendrán las mujeres en él."La mujer debe tener lugar en los ámbitos políticos, sociales y públicos. Hemos luchado por estos derechos durante años", dijo una de las líderes de la manifestación, frente a la oficina del gobernador de Herat.y no aceptaremos lo contrario", agregó. Sin embargo, en entrevista con BBC, un alto funcionario de los talibanes en Qatar,, dijo que "puede que no" estén presentes en los puestos más altos o en el gabinete.Aún así, el líder talibán aseveró que las mujeres afganas sí podrán continuar con sus trabajos. Pero para muchas esta promesa —sumada a otras como que tendrán derechos "en el marco de la ley islámica"— es poco creíble.En, no había una sola niña inscrita en escuela secundaria y sólo habíaen primaria.Paraiban a la escuela. La cifra ahora está alrededor de, y aproximadamente un tercio de estudiantes en universidades públicas y privadas son mujeres.Esto explicaría en parte el hecho de que varias mujeres hayan salido a las calles a protestar. La de Herat no es la única manifestación (aunque sí una de las más masivas y llamativas) que se ha llevado a cabo desde la llegada de los talibanes al poder.Este viernes una docena de mujeres protestó en el centro de, con pancartas en las que pedían "igualdad con los hombres". En una entrevista con la BBC, la exministraindicó que hoy las mujeres son "mucho más conscientes" y que, en eso, las redes sociales las han ayudado (y seguirán ayudando) a alzar su voz.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.