La fuerte advertencia de Joe Biden a Putin ante el temor de una nueva invasión rusa a Ucrania

Getty Images

Biden sostendrá una conversación el martes con Putin.

Las tensiones entre Rusia y Ucrania van en aumento y, con ellas, la preocupación de Occidente.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden advirtió su país no aceptará que Moscú cruce la "línea roja" a medida que aumentan los temores de que el Kremlin esté planeando una inminente invasión de Ucrania.Desde hace semanas, Rusia comenzó otra vez a reunir tropas en la frontera con el país vecino, con quien mantiene una guerra desde la invasión de Crimea en 2014.Esta semana, fuentes de inteligencia filtraron a la prensa estadounidense reportes de que existen temores de que Rusia esté planeando una ofensiva de múltiples frentes a principios del próximo año que involucre hasta 175.000 soldados.Según los informes, los funcionarios también han visto un aumento en los esfuerzos de propaganda mediante el uso de representantes y medios de comunicación para denigrar a Ucrania y la OTAN antes de una posible invasión.El presidente de Estados Unidos dijo que hará "muy, muy difícil" que Rusia invada a su vecino."Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que es el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que vaya a hacer", afirmó Biden.

Qué dice Rusia

Qué dice Ucrania

Reuters El Ejército ruso ha sido desplegado a la frontera con Ucrania en gran número.

Este sábado, se informó que el mandatario sostendrá una videoconferencia el próximo martes con Putin para discutir la escalada rusa en la frontera con Ucrania. El jueves, el secretario de EE.UU., Anthony Blinken, se reunió con el canciller ruso Serguei Lavrov también para discutir el tema y amenazó con imponerle nuevas sanciones al Kremlin.El gobierno de Rusia ha cuestionado los reportes de invasión comoy ha justificado el movimiento de tropas por los recientes ejercicios militares de la OTAN en el Mar Negro.En una comparecencia en la televisión estatal el noviembre, Putin dijo que Moscú estaba preocupado por los simulacros no anunciados que involucraban a un "poderoso grupo naval" y aviones que portaban armas nucleares estratégicas.En su criterio, esto representaba un "serio desafío" para Rusia.El gobierno de Ucrania negó inicialmente los reportes del despliegue ruso, hasta que finalmente el avance de las tropas se hizo innegable yDesde que tomó el poder, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado varias movidas en contra de los intereses del Kremlin en Ucrania, imponiendo sanciones a un poderoso amigo del presidente ruso y prohibiendo las transmisiones de tres estaciones de televisión prorrusas.También ha aumentado los esfuerzos para que Ucrania sea aceptada como miembro de la OTAN, a lo que Rusia se opone fervientemente. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo esta semana que su gobierno teme que el momento más probable de cualquier escalada rusaEsta semana, el oficial militar de mayor rango de Reino Unido advirtió que "tenemos que estar en guardia" sobre el potencial de conflicto en la región.El general Nick Carter le dijo a la BBC que "esperaba claramente" que no hubiera una guerra con Rusia, pero agregó que la OTAN tendría que eLas tensiones entre Rusia y Ucrania no son nada nuevo. En 2014, Rusia anexó la península de Crimea de Ucrania y poco después comenzó a respaldar una insurgencia separatista en el este de Ucrania que ha provocado la muerte de unas 14.000 personas en combates periódicos.