La cacería puerta a puerta que iniciaron los talibanes contra colaboradores de Occidente según un informe confidencial de la ONU

Los talibanes ganaron un rápido control de Afganistán.

Las escenas de caos en el aeropuerto de Kabul han sido titulares en todo el mundo en los últimos días, pero ¿qué pasa en las zonas alejadas que controla el Talibán y no está la prensa occidental?Los reportes desde allí comienzan a ser inquietantes. Un informe de la ONU al que tuvo acceso la BBC indica que los talibanes están llevando a cabo una "cacería puerta a puerta" de personas en su lista de más buscados, principalmente aquellos que colaboraron con EE.UU. y la OTAN.El documento confidencial fue elaborado por el Centro Noruego de Análisis Globales, que proporciona información de inteligencia a Naciones Unidas."Los talibanes están arrestando y/o amenazando con matar o arrestar a familiares de las personas objetivo a menos que se entreguen", dice el documento.De acuerdo con el texto, quienes se encuentran en mayor riesgo son aquellos con cargos en unidades militares, policiales y de investigación."Los talibanes han estado realizando un mapeo avanzado de individuos antes de tomar el control de todas las ciudades importantes", indica el texto.Añade que los militantes islámicos estaban en esas tareas al tiempo que tenía lugar la evacuación de personal extranjero del aeropuerto de Kabul, pero que la situación seguía siendo "caótica".En una conferencia de prensa el martes, un portavoz de los talibanes había ofrecido una amnistía para los que habían colaborado con el anterior gobierno y aseguró que no deberían temer por sus vidas. "Las personas deben reiniciar su vida rutinaria con total confianza ", dijo Enamullah Samangani, miembro de la comisión cultural de los talibanes.

Una red de informantes

Protestas

AFP Varias personas protestaron con la bandera nacional afgana.

Según el informe, los talibanes están reclutando nuevas redes de informantes para colaborar con el nuevo régimen."Lo que hemos visto es que los talibanes, antes de trasladarse a todas las ciudades importantes de Afganistán, no solo a Kabul, cuentan con un sistema de inteligencia muy avanzado", dijo a la BBC, del Centro Noruego de Análisis Globales. "Tienen listas de personas, e incluso en las primeras horas de moverse a Kabul comenzaron una búsqueda de exempleados del gobierno, especialmente en los servicios de inteligencia y las unidades de las fuerzas especiales", agrega.Nellemann señala que esto no solo podría conducir a ejecuciones masivas, sino también a una "revelación masiva" de los métodos y las redes de inteligencia que ha proporcionado Occidente a Afganistán. En su criterio esto "podría socavar gravemente" varios servicios de inteligencia occidentales.La recaptura del poder de los talibanes ha estado también salpicada por protestas.Este jueves, grupos de afganos se manifestaron en varias ciudades del país, en el día que marca el 102 aniversario de la independencia del país.Un video compartido en las redes sociales parece mostrar a una multitud en Kabul coreando "nuestra bandera, nuestra identidad" sobre la bandera nacional tricolor negra, roja y verde, diferente a la nueva blanca con letras árabe símbolo del emirato que aspiran a crear los talibanes.Varios testigos dijeron a la agencia de noticias Reuters que numerosas personas habrían muerto en una protesta similar el jueves en Asadabad, ya sea por disparos o en estampidas provocadas por los disparos.Los reportes de víctimas tienen lugar un día después de que también se informaran varias muertes en manifestaciones relacionadas con la bandera en la ciudad oriental de Jalalabad.Videos en internet muestran a manifestantes que parecen quitar y reemplazar las banderas de los talibanes en algunos lugares como desafío frente al rápido ascenso al poder del grupo.El Departamento de Estado de EE.UU., por su parte, emitió una nueva alerta a sus ciudadanos que permanecen en Kabul en la que les pide que lleguen al aeropuerto de la ciudad "lo antes posible", tras reportes de que los talibanes estaban bloqueando el acceso de personas a las terminales."El gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un paso seguro al aeropuerto", dice la alerta, según reportó CBS News, socio estadounidense de la BBC.Un funcionario talibán dijo a Reuters que "no se puede culpar" a la milicia por el caos y la violencia alrededor del aeropuerto.Mantener la ley y el orden en el territorio controlado por los talibanes es la "máxima prioridad" del grupo, dijo el funcionario.