La brutal agresión homófoba cometida por 8 encapuchados en el centro de Madrid

En Madrid se han concentrado varias de las movilizaciones para protestar contra los ataques de la comunidad LGTBIQ+.

Un joven de 20 años caminaba en la noche de este domingo hacia su vivienda en el centro de Madrid, la capital española, cuando fue asaltado por ocho personas encapuchadas. Además de golpearlo, llamarlo "asqueroso" y "comemierda", finalmente le bajaron los pantalones y le marcaron con un cuchillo la palabra "maricón" en los glúteos. La información, que fue dada a conocer este lunes por el portal de noticias local Eldiario.esy confirmada por la policía a BBC Mundo, fue calificada por varias autoridades del gobierno como un ataque homófobico.De acuerdo a la policía local, tras recibir la denuncia se inició una investigación para identificar a los autores del ataque, por lo que se están revisando las cámaras de seguridad del sector.

También se tomó declaración a la víctima del ataque, que narró que cuando estaba a punto de ingresar al portal de su casa, ubicada en el barrio madrileño de Malasaña, hacia las 17:00 hora local fue interceptado por el grupo de personas que estaban encapuchadas y vestían sudaderas negras.Después de insultarlo y cortarle un labio, procedieron a marcarle los glúteos. Sin embargo, de acuerdo la Policía Nacional, "no está confirmado" que se trate de un delito de odio."Hasta ahora desconocemos los motivos por los que ocurrió este ataque, por lo que no podemos confirmar que se trate de un crimen de odio", le dijo a BBC Mundo una portavoz de la Jefatura Superior de Madrid de la Policía Nacional. "Pero sí forma parte de las líneas de investigación que estamos teniendo en cuenta para determinar los hechos", agregó.

Getty Images En varias ciudades españoles hubo manifestaciones de protesta por el asesinato de Samuel, que se investiga si pudo ser un crimen de odio.

El ataque en Madrid forma parte de un fenómeno que, según denuncian varias organizaciones, viene en aumento en los últimos años en España.El pasado de 6 de julio la muerte del joven Samuel Luiz en La Coruña (Galicia, norte de España) después de recibir una paliza por parte de 12 hombres, fue denunciada como un crimen de odio contra la comunidad LGBTIQ+. Además, según el informe "Evolución de los delitos de odio en España" del Ministerio de Interior, las denuncias de agresiones LGBTI-fóbicas aumentaron de 169 en 2016 a 278 en 2019.han denunciado que durante el segundo año de la pandemia los delitos contra quienes son parte de esta comunidad han aumentado considerablemente., en Barcelona se registraron en el primer semestre de 2021 niveles de violencia contra el colectivo LGBTQI+ parecidos a los de 2019, de acuerdo a los números entregados por el Observatorio contra la Homofobia. Este colectivo señaló que se presentaron 103 hechos relacionados con "LGTBI-fobia" desde el 1 de enero de 2021 hasta principios de junio. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el ataque sufrido por el joven de 20 años en Madrid."En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros. Mi cariño al joven agredido", escribió este lunes en su cuenta de Twitter., Irene Montero, también manifestó su rechazo. "o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual", dijo en declaraciones a la prensa local. "No permitamos los discursos LGTBI-fóbicos y en contra de los derechos de las mujeres. Todo nuestro cariño para el joven agredido".