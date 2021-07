Juegos Olímpicosde Tokio: la increíble historia del adolescente que pasó de entrenar en una piscina de lona en el jardín de su casa a ganar el oro olímpico

Simon Richards

Atado a la pared del garaje familiar, Richards pasó hora tras hora nadando en su jardín.

No hace ni 18 meses que, preocupado por su entrenamiento para las Olimpíadas de Tokyo 2020 y en plena cuarentena por el coronavirus, el nadador británico Matthew Richards decidió comprar una piscina de lona para su jardín. Por eso no es difícil imaginar la emoción de sus padres cuando este miércoles ganó en los Juegos la prueba de estilo libre por equipos en los 200 metros, casi rompiendo el récord mundial. Por si eso no fuera suficiente, su compañero de equipo Calum Jarvis y él se han convertido en los primeros galeses en obtener un oro olímpico desde 1912."Estamos abrumados por la alegría, felices por él, por el equipo; es un momento surrealista", dijo su madre Amanda.Ella reconoció que sufrió durante toda la carrera y que fue un alivio cuando todo terminó. "He tenido peores miércoles", bromeó su padre Simon.Richards tiene 18 años y su participación en esta prueba -junto con Duncan Scott, James Guy y el dos veces campeón olímpico Tome Dean- fue su debut en unas Olimpíadas.

Jardín olímpico

Orgullo galés

Getty Images Matt Richards, el segundo comenzando por la derecha, fue el tercer nadador en saltar a la piscina en la prueba por equipos.

El padre de Matt señala que el tiempo de cuarentena fue "realmente difícil" para su hijo debido a que las piscinas se cerraron y él no pudo entrenar. "La idea de no saber cuándo podía regresar al agua fue un problema real para él". Luego de ver en internet cómo un nadador holandés de aguas abiertas había comprado una piscina de lona, ellos decidieron adquirir una para su hijo. Esta piscina medía, y fue a parar al jardín trasero de la casa. "Le ajustamos unas cuerdas elásticas a la pared del garaje y él pasó allí, nadando hora tras hora, en su traje de neopreno, para no perder su contacto con el agua", dijo el padre."Eso lo ayudó mentalmente", añadió la madre.Richards nació en Worcester y vive en Bath, Inglaterra, pero está registrado como galés debido a que su padre nació en Cardiff.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.