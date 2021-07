Juegos Olímpicos de Tokio: el boxeador que intentó ganar en el último minuto mordiendo la oreja de su oponente

Getty Images

El combate le había sido adverso desde el inicio a Baalla.

"Una vez me habían mordido en los juegos Gold Coast Commonwealth, pero por favor, estas son las Olimpíadas". El que no sale del asombro es el boxeador neozelandés David Nyika. El que intentó morderlo fue el púgil marroquí Youness Baalla. Y el nombre que les vino a la mente a todos los que presenciaron la pelea en el mediodía de Tokio por la categoría de pesos pesados, y a los que no han dejado de ver el video en redes sociales, es el de Mike Tyson. Hace 24 años, Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield en la pelea por el título mundial de los pesados en 1997. Eso le costó la descalificación y perder su licencia de boxeador por 15 meses.Aún se desconoce si le puede caer una sanción a Baalla, quien en el último asalto con Nyika tras un combate que le había sido adverso, trató algo similar contra su contendiente. El incidente no fue apreciado por el referí y el marroquí pudo terminar la pelea, aunque cayó por 5 puntos a 0. https://twitter.com/Bet9jaOfficial/status/1420081601904533508

"Algo le dije"

"No logró morderme completamente porque, afortunadamente, tenía su protector bucal y", describió Nyika tras la pelea. El video muestra el esfuerzo del boxeador neozelandés por alejar su cabeza de la boca de su rival, mientras uno de los relatores describe la intención de Baalla como "un acto de completa". "No recuerdo qué le dije, pero algo un poco fuerte le dije", añadió Nyika, quien avanzó a los cuartos de final.Según la información oficial de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Youness Baalla tiene 22 años y nació en Casablanca. Llegó a las Olimpíadas gracias a su desempeño en el torneo de calificación olímpico africano que tuvo lugar en Dakar, Senegal, el año pasado. Su entrenador es el cubano Dagoberto Rojas Scott.