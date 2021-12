Jamal Khashoggi: el arresto en Francia de un exguardia real saudita por el asesinato del periodista del Washington Post

Reuters

Jamal Khashoggi era un crítico prominente del gobierno saudita.

La policía de Francia informó este martes del arresto de un hombre saudita sospechoso de estar involucrado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.Khaled Aedh Alotaibi fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, confirmó una fuente policial a la BBC.Alotaibi, un exguardia real saudita de 33 años, viajaba con su propio nombre y fue puesto en detención judicial, dijo la radio RTL.Se cree que es uno de los 26 hombres buscados por Turquía por el asesinato del columnista del Washington Post en el consulado saudita en Estambul en octubre de 2018.Arabia Saudita, que primero negó los hechos, luego dijo que el periodista había sido asesinado en una "operación deshonesta" a manos de un equipo de agentes enviados para persuadirlo de que regresara al reino.Sin embargo, la inteligencia turca asegura que los agentes actuaron bajo órdenes de los niveles más altos del gobierno saudita.El asesinato provocó un escándalo mundial y dañó la imagen del gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha negado cualquier rol en la muerte del columnista. Un funcionario saudita consideró este martes que el arresto en Francia fue un caso de identidad equivocada y que los involucrados en el asesinato habían sido condenados en su país.Un tribunal saudita condenó a ocho personas no identificadas por el asesinato en 2019. Cinco de ellas fueron declaradas culpables de participar directamente en el asesinato y dictaron sentencias de muerte contra ellas que luego fueron conmutadas por 20 años de prisión.Mientras, las otras tres recibieron penas de siete a 10 años por encubrir el crimen.El juicio saudita fue calificado como "la antítesis de la justicia" por la entonces relatora especial de la ONU, Agnès Callamard.

La muerte de Khashoggi

AFP Alotaibi en el aeropuerto de Estambul en 2018.

¿Qué se sabe del sospechoso?

Malas noticias para Riad

Análisis de Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC

¿Cómo murió Jamal Khashoggi?

Reuters Mohammed bin Salman ordenó el asesinato del periodista, según varias fuentes de inteligencia. Él lo niega rotundamente.

En un informe condenatorio publicado en 2019, Callamard concluyó que Khashoggi fuede la que era responsable el estado saudita.El arresto del martes se produce pocos días después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, se convirtiera en el primer líder occidental en reunirse con el príncipe heredero saudita desde el asesinato de Khashoggi."Hablamos de absolutamente todo, sin ningún tabú y obviamente pudimos plantear la cuestión de los derechos humanos", dijo Macron a los periodistas el sábado.El informe de Callamard dice que los fiscales sauditas ordenaron el arresto de Alotaibi como parte de una investigación sobre el asesinato de Khashoggi, pero finalmente decidieron no acusarlo.El informe nombró a Alotaibi como miembro de la Guardia Real, una unidad de las fuerzas militares de Arabia Saudita.El hombre fue visto en presencia del príncipe heredero Salman durante una visita a Estados Unidos en 2017, según el informe.El documento señala que Alotaibi llegó a Estambul el 2 de octubre de 2018 y que estaba dentro de la residencia del cónsul general saudita durante el asesinato de Khashoggi.Arabia Saudita había rechazado una solicitud para extraditar a Alotaibi a Turquía, donde está siendo juzgado en rebeldía en Estambul por un cargo de asesinato.Pero el martes, una fuente policial confirmó que las autoridades francesas habían ejecutado la orden de arresto de Turquía. Alotaibi fue arrestado cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Riad, la capital de Arabia Saudita.Callamard, que ahora es secretaria general de Amnistía Internacional, dijo en un tuit que la detención "podría ser un gran avance en la búsqueda de justicia".Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi en el momento de su asesinato, acogió con satisfacción el arresto e instó a Francia a "juzgarlo por su crimen o extraditarlo a un país capaz y dispuesto" a hacerlo.Este último acontecimiento tras el asesinato de Khashoggi no será muy bienvenido en Riad. Al mismo tiempo, ofrece potencialmente un gran avance en la investigación inconclusa solicitada por la exrelatora especial de la ONU y grupos de derechos humanos.En lo que respecta a los sauditas, esta historia terminó hace mucho tiempo cuando llevaron a juicio a varias figuras menores. Esta, dicen, fue una "operación deshonesta" y todos los involucrados ahora han sido procesados.Pero Turquía, que puso micrófonos en el consulado saudita en Estambul donde tuvo lugar el asesinato y, por lo tanto, tiene un conocimiento íntimo de lo que sucedió en su interior, ha acusado a más de 20 sauditas en ausencia.Los funcionarios de inteligencia occidentales también creen que los instigadores más importantes de este asesinato planeado de antemano han escapado impunemente. Si el sospechoso arrestado en Francia es trasladado a Turquía para ser juzgado, es probable que se desate una intensa disputa diplomática.El periodista de 59 años, que se exilió en EE.UU. en 2017, fue visto por última vez ingresando al consulado saudita el 2 de octubre de 2018.Estaba intentando obtener los documentos que necesitaba para casarse con su novia.Ella lo acompañó hasta la entrada del consulado y esperó más de 10 horas fuera del edificio a Khashoggi, quien nunca volvió a salir.En su informe, Callamard concluyó que el periodista fue "brutalmente asesinado" dentro del consulado ese día.La entonces relatora llegó a esa conclusión después de escuchar supuestas grabaciones de audio de conversaciones dentro del consulado hechas por la inteligencia turca.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.