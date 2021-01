Investidura de Biden: 5 destacadas frases de Trump en su discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos

EPA

En su video de despedida, Donald Trump enumeró lo que considera son sus mayores logros como presidente de Estados Unidos.

En la víspera de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, el proceso de traspaso de poder sigue dejando escenas insólitas.Después de más de dos meses sin aceptar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump optó por despedirse del cargo con un video de casi 20 minutos.En su discurso, en el que le deseó suerte al nuevo gobierno, Trumpno pronunció una sola vez el nombre de su sucesor.Una actitud que está en línea con el hecho de que en todo este tiempo de transición, Trump no ha felicitado a Biden por su triunfo ni lo ha invitado al Despacho Oval de la Casa Blanca, como es tradición.Tampoco se ha producido el habitual encuentro entre primeras damas.

Reuters

Michelle y Barack Obama acudieron a la investidura de Donald Trump el 20 de enero de 2017.

Las palabras de Trump tuvieron un tono solemne, de satisfacción con el trabajo realizado y confianza en la fortaleza de su movimiento.Te presentamos cinco de las frases más destacadas.

1. Objetivo cumplido

Reuters El presidente saliente subrayó que su principal objetivo fue defender los intereses de Estados Unidos y sus ciudadanos.

2. Por el bien del país

EPA Este martes 19 de enero Trump pasa su última noche en la Casa Blanca.

3. Un mandato sin guerras

Reuters Trump destacó los recientes acuerdos alcanzados en Medio Oritente como uno de sus grandes logros en política exterior.

4. Contra la violencia política

Reuters Trump dijo que la violencia política "jamás será tolerada".

5. Es solo el comienzo

Trump se mostró orgulloso de los logros alcanzados en estos cuatro años de mandato."Hicimos lo que vinimos a hacer… y mucho más".El presidente mencionó en este punto el hecho de que esta semana llega un nuevo gobierno, al que le dedicó sus mejores deseos."Rezamos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. Y también queremos que tengan suerte, una palabra muy importante".En cuanto a su trabajo en política nacional, el presidente saliente recordó que él no es un político y que llegó con la intención de reconstruir el país y colocarlo en una mejor posición económica y de poder."Nuestra agenda no era de derecha o izquierda, no se trataba de republicanos o demócratas, sino de lo que era bueno para la nación, y eso quiere decir la nación entera", indicó."No busqué el camino fácil. De hecho era el más difícil. No busqué el camino que me granjearía menos críticas. Abordé las batallas más duras, las elecciones más difíciles porque para eso me eligieron".En cuanto a las relaciones exteriores, Trump definió su política como de "audaz diplomacia y realismo de principios"."Revitalizamos nuestras alianzas y unimos a las naciones del mundo para hacerle frente a China como nunca se había hecho. Como resultado de nuestra audaz diplomacia y realismo de principios, logramos una serie de acuerdos de paz históricos en Medio Oriente…"Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha empezado ninguna guerra nueva".El mandatario también tuvo palabras para referirse a los violentos sucesos del pasado 6 de enero, cuando grupos de seguidores irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de la victoria electoral de Biden."La violencia política es un ataque contra todo lo que apreciamos como estadounidenses. No puede ser tolerada jamás", dijo."Estados Unidos no es una tímida nación de almas domesticadas que necesitan ser defendidas y protegidas de aquellos con los que disienten. Somos, y siempre debemos ser, una tierra de esperanza, de luz y de gloria para todo el mundo".Trump dejó para el final el mensaje más esperanzador para su fiel base de partidarios."Ahora, mientras me preparo para cederle el poder a un nuevo gobierno el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que iniciamos recién está empezando"."Lo mejor está por llegar", concluyó.Recuerdaquepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.