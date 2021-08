Indonesia pondrá fin a las pruebas de virginidad a las reclutas de su ejército

Getty Images

Durante décadas, Indonesia le pidió a las mujeres que querían ingresar en cualquiera de las ramas de su ejército una prueba de virginidad que consistía en un examen con varios dedos para comprobar si el himen estaba intacto.Fallar suponía el rechazo de la aspirante y el fin de una posible carrera militar. En algunos casos, el requisito se extendía a las prometidas de oficiales que debían pasar por el mismo proceso antes de casarse y demostrar que la delgada membrana adherida a la pared vaginal estaba intacta.El test formaba parte de un análisis médico más amplío al que se somete a todos los candidatos y que tiene la intención de comprobar la salud del recluta.

Sin embargo, el examen ginecológico es solo para las mujeres, algo que durante años las organizaciones de derechos humanos han denunciado por ser abusivo y discriminatorio."Las "pruebas de virginidad" son una forma de violencia de género y es una práctica ampliamente desacreditada", explica Andreas Hasorno, investigador de Human Rights Watch en Indonesia."La prueba incluye la práctica invasiva de insertar dos dedos en la vagina para, supuestamente, evaluar si la mujer ha tenido relaciones sexuales anteriormente", dice. Muchas mujeres que hablaron con la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos afirmaron que era un procedimiento doloroso.Ya en noviembre de 2014, la Organización Mundial de la Salud determinó que esta prueba "no tiene validez científica".

Calificadas como "retrógradas", las pruebas de virginidad aún son comunes en una veintena de países en el mundo.

Fin de las pruebas

Y es que los expertos en salud reproductiva afirman que la condición del himen no tiene ninguna relación con el estado de la virginidad. Para la comunidad científicaAhora, el jefe del Ejército de Indonesia, Andika Perkasa, anunció el fin de este tipo de examen a las mujeres que se incorporen a las filas de las fuerzas armadas."Ya no será necesario. El objetivo del", ha manifestado, antes de resaltar que esta prueba es "irrelevante" para un procedimiento para alistar militares.A partir de ahora, los candidatos solo deben ser evaluados por suy si están en forma para hacerlo."El comando del ejército está haciendo lo correcto. Ahora es responsabilidad de los comandantes territoriales y de batallón seguir las órdenes yde esta práctica", le dijo Hasorno a BBC Mundo."El aumento de la presión también debe centrarse en losdel ejército y poner fin a esta práctica", añadió a través de un correo electrónico.El Partido Demócrata dijo que la prueba para los futuros soldados debe ser relevante para sus funciones y deberes.Y se mostró de acuerdo en la, recoge el medio digital Detik.No está claro si el anuncio afecta sólo al Ejército de Tierra o también a otras ramas de las Fuerzas Armadas del país asiático.Pero se espera que las dudas se despejen en las próximas semanas.