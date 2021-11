India: Modi deroga controvertidas reformas tras un año de protestas de agricultores

BBC

Los agricultores han estado celebrando su victoria frente al gobierno.

El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció la derogación de tres polémicas leyes agrícolas después de un año de protestas. Miles de agricultores habían acampado en las cercanías de Delhi desde el pasado noviembre y decenas murieron de calor, frío y covid.Los agricultores afirman que las leyes permiten la entrada de intermediarios privados y que eso perjudicaría sus ingresos.El sorpresivo anuncio de este viernes representa un dramático giro, ya que el gobierno no había tomado ninguna iniciativa para dialogar con los agricultores en meses recientes.Además, los ministros de Modi venían insistiendo resueltamente que las leyes eran buenas para los agricultores y que no había duda de que fueran derogadas.Los sindicatos de agricultores interpretaron la medida como una gran victoria. Pero los expertos señalan que las próximas elecciones regionales en los estados de Punjab y Uttar Pradesh -ambos con una enorme base de agricultores- pudieron haber forzado al gobierno a tomar la decisión. El anuncio también coincidió con el día en que los sijs -la comunidad dominante en Punjab- celebran el aniversario del nacimiento del gurú Nanak, fundador del sijismo.En una alocución televisada nacionalmente, Modi dijo que las leyes agrícolas tenían el objetivo de fortalecer a los pequeños granjeros."Pero, a pesar de varios intentos de explicar los beneficios para los agricultores, hemos fallado. En la fecha del gurú Purab, el gobierno ha decidido derogar las tres leyes agrícolas", añadió.¿Qué ofrecían las leyes?En su conjunto, las leyes relajaban los reglamentos de venta, precios y almacenamiento de productos agrícolas, reglamentos que han protegido a los agricultores indios del mercado libre durante años. Uno de los cambios más grandes era permitir que los agricultores vendieran sus productos a precios de mercado directamente a intermediarios privados: empresas agrícolas, cadenas de supermercados y almacenes online.En la actualidad, la mayoría de los agricultores indios venden sus productos a mercados mayoristas controlados por el gobierno, o mandis, a precios básicos asegurados (conocidos como precio mínimo de apoyo o MSP, por sus siglas en inglés).

Reuters

Los agricultores durante una protesta en la autopista que conecta a Delhi con otros estados.

Las leyes permitían a los compradores privados acaparar alimentos como arroz, trigo y legumbres para ventas futuras, algo que antes sólo podían hacer los agentes autorizados por el gobierno.Por lo menos sobre el papel, las reformas le otorgaban a los agricultores la opción de vender por fuera del llamado "sistema mandi".Pero los manifestantes aseguraban que las leyes los debilitarían y permitirían a los especuladores privados dictar los precios y controlar sus destinos. Decían que el MSP mantenía la actividad de muchos agricultores y sin este, tendrían dificultades sobreviviendo. Tambien argumentaban que las estrictas leyes indias en torno a la venta de los productos agrícolas y los altos subsidios protegían a los agricultores de las fuerzas del mercado y que no había necesidad de cambiar eso. Pero el gobierno argumentaba que ya era hora de que la agricultura fuera rentable hasta para el pequeño granjero y que las nuevas leyes iban a lograr eso.

¿Cuál ha sido la reacción?

Getty Images Para algunos agricultores, las promesas verbales del gobierno no son suficientes.

Los agricultores en Punjab y Haryana están celebrando la noticia, izando banderas de victoria y repartiendo dulces. Sin embargo,."No confiamos en una promesa hablada. A no ser que veamos por escrito que las leyes en realidad han sido derogadas, nos mantendremos aquí", declaró a la BBC Raj Singh Chaudhary, un manifestante de 99 años.Chaudhary es uno de cientos de agricultores que han estado protestando en la frontera entre Delhi y Ghazipur durante un año. Su opinión fue repetida por Rakesh Tikait, un destacado líder campesino que dijo que pondrían fin a la protesta sólo cuando las leyes fueran derogadas en la sesión invernal del Parlamento.Otro líder campesino dijo que necesitabancon respecto a los precios asegurados de sus cultivos, antes de terminar la protesta.El anuncio dejó atónicos a los observadores políticos así como a los que apoyan y rechazan las leyes -muchos lo describieron en Twitter como una enorme victoria para los agricultores y.Pero algunos líderes agrícolas y economistas que reconocieron méritos en las leyes han expresado su decepción por la derogación. Anil Ghanwat, director de un sindicato de agricultores en el oeste de India, declaró que se trataba de una "desafortunada decisión" tomada por consideraciones políticas.Los partidos de oposición, que el líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, llamándola "una victoria contra la injusticia". Y el principal ministro de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, envió elogios y felicitaciones a los agricultores por las redes sociales. Los miembros del gobernante BJP dijeron que la decisión de derogar las leyes no tuvo nada que ver con las próximas elecciones y que la decisión se tomó para acabar con la protesta. No mencionaron si había planes de revivir las leyes en otra forma más tarde.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.