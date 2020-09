Huracán Sally: ¿por qué es histórico que haya 5 ciclones en el océano Atlántico al mismo tiempo? (y cuál es la explicación de este fenómeno)

Cada año, por esta misma época, comienza a vislumbrarse lo que será la temporada de huracanes y tormentas tropicales que afectarán principalmente a Norte América y el Caribe. Y como si no faltara otra cosa por apuntar en este 2020, por segunda vez en la historia se detectaron cinco ciclones tropicales simultáneamente activos en el océano Atlántico.

Getty Images Las personas que viven en las zonas de la costa de sur de EE.UU. preparan sus casas para la llegada del hurac[an Sally.

La última vez que se presentó un fenómeno similar fue en 1971, cuando se registró el mismo número de tormentas tropicales en el Atlántico en un mismo momento. De acuerdo al Centro de Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) las formaciones son el huracán Paulette, el huracán Sally, las tormentas tropicales Teddy y Vicky(que se desvanecerá en las próximas horas). https://twitter.com/philklotzbach/status/1305459589878444033 Mientras el huracán Paulette está pasando por las Bahamas, Sally está a punto de ingresar en territorio estadounidense, entre los estados de Louisiana y Mississippi.Pero, ¿por qué se presenta este inusual fenómeno? ¿Y es un anuncio de lo que ocurrirá con la temporada de huracanes en el futuro? "Lo que vemos aquí es la suma de muchos factores que coinciden para producir estas cinco tormentas tropicales al mismo tiempo", le dijo a BBC Mundo el meteorólogo de British Weather Services, Jim Dale. Dale, quien escribió el libro "Weather or Not", señala que la causa de este incidente no es únicamente el calentamiento global. "Este fenómeno también se presentó en 1971, cuando el calentamiento global apenas estaba siendo notado, así que hay que tener siempre en cuenta los otros elementos que hacen parte de la formación de los huracanes", agrega. "Igual este año ha sido tan inusual con tantas tormentas tropicales,Solo queda uno: Wilfred", anotó.Según señalan los científicos, en la formación de los ciclones tropicales -que de acuerdo a su avance se van transformando en huracanes o en tormentas tropicales- juegan varios factores. "El calentamiento del agua, las zonas de baja presión en aguas cálidas,Para el meteorólogo, este año se pueden encontrar dos fenómenos que pueden haber influenciado el alto número de ciclones tropicales. "La influencia de 'La Niña', la corriente en el Pacífico y, por supuesto, el aumento de las temperaturas del océano, que afectó algunas zonas del océano Atlántico, especialmente en la costa Occidental de África donde se originan la mayoría de estos ciclones, pudieron incidir en este fenómeno histórico", señala.Dale también apunta que el factor del calentamiento global seguramente incidirá en el número de huracanes y tormentas tropicales que afectarán esta zona del planeta en el futuro. "Por ejemplo: ahora estamos viendo cómo los incendios forestales arrasan con miles de hectáreas. Aunque los incendios de este tipo los conocemos desde hace más de 100 años, lo cierto es que ahora son mucho más agresivos"Con los huracanes pasa algo similar: los conocemos desde siempre, pero los efectos climáticos que la Tierra ha sufrido en los últimos años van a causar que se presenten con mayor frecuencia y en situaciones inusuales como la que estamos viendo".En este momento, los cinco ciclones pueden ir en diferentes direcciones tanto en EE.UU. como en algunas islas en el Caribe. De acuerdo al NHC, el paso del huracán Paulette por Bahamas "puede poner en peligro la vida de las personas"."Las marejadas producidas por Paulette están afectando parte de las Islas de Sotavento,, las Bahamas y Estados Unidos. Estas marejadas podrían causar olas que pongan en peligro la vida de quienes habitan estas zonas", explicó el NHC en un comunicado. A esta advertencia se suma el huracán Sally, que ingresaría a EE.UU. por la costa sur y que elSin embargo, el NHC señaló que las tormentas tropicalesy la depresión tropical Rene en su estado actual no representan un peligro para esta región del planeta. "Hay que tener en cuenta que tradicionalmente las temporadas de huracanes traen tres huracanes mayores. Apenas vamos en septiembre y ya contamos al menos ocho huracanes", señala Dale. "Es una situación para monitorear e investigar, para así poder prevenir con mayor rigor los daños que causan estos fenómenos", agrega el meteorólogo.