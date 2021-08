Haití tras el terremoto: los pueblos olvidados a los que no llega la ayuda humanitaria

https://www.youtube.com/watch?v=BV8GzqK1OQASi no puedes ver el video haz clicaquí.El terremoto que asoló Haití el pasado 14 de agosto dejó al menos 2.100 fallecidos y un sinfín de pueblos enteros devastados, como es el caso de Marceline. Esta localidad a 30 minutos en auto de la ciudad de Los Cayos sufrió tremendamente con el terremoto, con numerosos muertos y uno de cada seis edificios derrumbados.BBC pudo hablar con una madre cuyo hijo falleció al caerle encima una pared de su casa durante el temblor.Hasta 300.000 personas se habrían quedado sin hogar y la destrucción de muchos hospitales no ha hecho sino incrementar la tragedia al no poder atender a todos los heridos.El periodista de la BBC James Clayton estuvo en Marceline, donde los residentes viven sobre los escombros de sus casas sin recibir ninguna ayuda.

