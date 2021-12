Guiándose por las estrellas: el dramático relato de los misioneros secuestrados en Haití sobre su fuga

Christian Aid Ministries via CBS

Quince de los 17 misioneros secuestrados en Haití.

De noche, cruzando bosques y terrenos con matorrales, guiados por las estrellas. Así huyeron de sus captores 12 misioneros que fueron secuestrados en Haití en octubre y quedaron libres la semana pasada, según contó en rueda de prensa este lunes un portavoz de la organización a la que pertenecen, Christian Aid Ministries (CAM). El relato no ha sido corroborado por las autoridades estadounidenses o haitianas. Formaban parte del grupo de 17 misioneros secuestrados por la banda 400 Mawozo en la capital Puerto Príncipe el 16 de octubre. La pandilla había pedido un millón de dólares por rehén. No está claro si se le llegó a pagar.

La fuga

Getty Images

Negociaciones con los secuestradores

¿Quiénes son estos misioneros?

Getty Images La Christian Aid Ministries la integran grupos e individuos de la comunidad amish, menonitas y anabaptistas.

Getty Images

Trato con la banda

400 Mawozo

Los misioneros estuvieron en manos de los secuestradores hasta que encontraronpara escapar, contó el portavoz de CAM Weston Showalter durante una conferencia en el estado de Ohio, en EE.UU."Hallaron la forma de abrir una puerta que estaba cerrada y bloqueada, se dirigieron silenciosamente al camino que habían elegido seguir y abandonaron el lugar", prosiguió.Tras evadir a "numerosos vigilantes", el grupo se dirigió hacia la montaña, "guiándose por las estrellas".El grupo incluía una pareja casada, una bebé de 10 meses y dos adolescentes de 14 y 15 años. También habían cuatro hombres y dos mujeres adultos. Se desplazaron a través de "bosques y matorrales, evadiendo espinos y zarzas", agregó Showalter. El portavoz explicó cómo el grupo, incluidos los niños,. La bebé de 10 meses fue envuelta en ropa para protegerla de las espinas."Fueron dos horas a través de las zarzas.", dijo el portavoz, citando el relato de uno de los misioneros.Cerca del amanecer, encontraron a una persona con un teléfono que les asistió llamando a las autoridades. Poco después, el grupo fue llevado a Florida en un vuelo de la Guardia Costera de Estados Unidos, según CAM. La mayoría ya está con sus familias.Al saberse que quedaron libres la semana pasada, el portavoz de la policía Gary Desrosiers le dijo a la agencia AFP que las autoridades.Dos miembros del grupo habían sido liberados en noviembre y otros tres en diciembre. Sus identidades aún no han sido reveladas. Durante una rueda de prensa, David Troyer, director de CAM, dijo que con la ayuda de la gente conformaron un fondo para continuar con el proceso de negociación, aunque no aclaró si se llegó a pagar rescate alguno.Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, se describe como una organización de gruposque atienden necesidades físicas y espirituales por el mundo. Suelen dedicarse mayoritariamente a accionesCAM, como otras organizaciones, proporciona desde hace años refugio, comida y ropa a niños enSegún Melani McAlister, del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de George Washington, la donación de dinero y asistencia humanitaria se canaliza muchas veces a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) que con frecuencia son asociaciones cristianas, como CAM. Con frecuencia miembros de estas organizaciones acude a zonas en primera línea de conflicto, necesidades extremas y de inseguridad ciudadana, como en el caso de Haití,Los secuestradores alimentaron y proporcionaron agua potable a los misioneros, además de leche de fórmula para la bebé, dijo la el representante de CAM, y consiguieron fórmula de bebés para la pequeña. Sin embargo, el agua para asearse estaba contaminada, lo que les provocó a algunosShowalter, el portavoz de CAM, negó los reportes iniciales sobre que el conductor del autobús del que fueron secuestrados fuera un local haitiano. En su lugar, dijo que se trataba de un canadiense que también fue liberado. "Los rehenes hablaron con el líder de la banda en varias ocasiones, recordándole a Dios y advirtiéndole de su posible juicio", dijo Showalter, y añadió que los misioneros mantuvieron una vigilia de oración de 24 horas estando cautivos.El relato de Showalter no ha sido confirmado por funcionarios estadounidenses o haitianos.Los secuestros son una de las principales vías de financiación de 400 Mawozo.En abril sus miembros secuestraron a integrantes del clero católico, que fueron liberados días después. No está claro si se pagó el rescate de un millón de dólares que habían pedido. Haití tieneEste año, y hasta octubre, se habían reportado 800, una de las cifras anuales más altas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.