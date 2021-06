George Floyd: condenan a 22 años y medio de prisión al expolicía Derek Chauvin

Reuters

La defensa de Derek Chauvin había pedido libertad condicional.

El expolicía Derek Chauvin fue condenado este viernes a 22 años y medio de prisión por matar al afroestadounidense George Floyd.Floyd murió en mayo de 2020, en Mineápolis, Minesota, EE.UU., después de que Chauvin le presionara una rodilla sobre el cuello durante más de nueve minutos. Las imágenes de Chauvin, de 45 años, con la rodilla encima del cuello de Floyd, causaron indignación en todo el mundo y desataron una oleada de protestas dentro y fuera de EE.UU.En abril, un jurado declaró culpable al expolicía de forma unánime por los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.La Fiscalía había pedido una pena mínima de 30 años de cárcel para Chauvin, mientras que sus abogados buscaban que le dieran libertad condicional. Además, la defensa había pedido un nuevo juicio para Chauvin, pero el juez a cargo del caso, Peter Cahill, negó la solicitud la mañana de este viernes. Desde que fue detenido, Chauvin ha sido mantenido en confinamiento solitario.Antes de la lectura de sentencia, la hija de George Floyd, Gianna Floyd, y dos de los hermanos del afroestadounidense dieron emotivos mensajes a la corte.Por el lado de Chauvin, su madre, Carolyne Pawlenty, también le habló al juez, en lo que fue su primera aparición pública.Antes de conocer su pena, el expolicía tuvo la oportunidad de hablar, pero dijo que no podía dar una declaración completa en ese momento debido a asuntos legales adicionales."Pero brevemente, quiero darle mis condolencias a la familia de Floyd", agregó. "Saldrá alguna otra información en el futuro que sería de interés, y espero que las cosas le den un poco de tranquilidad, gracias".

Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, los otros tres expolicías que ayudaron a detener a Floyd serán juzgados en marzo de 2022.

El juicio de Chauvin fue seguido con enorme atención dentro y fuera del país, y volvió a poner el foco en el sistema policial y la desigualdad racial en EE.UU.

"Pregunto por él todo el tiempo"

Pool Gianna Floyd, hija de Floyd de 7 años, dio un mensaje grabado en video en la corte.

Antes de que el juez dictara la sentencia, la madre de Chauvin y familiares de Floyd dieron sus mensajes finales ante la corte.Por el lado de Chauvin, habló Carolyne Pawlenty, madre del expolicía. "No solo la familia de Floyd cambió para siempre, también la de Derek y la mía", dijo."Es difícil para mí leer lo que los medios publican de Derek, que es agresivo. La identidad de mi hijo ha sido reducida a que es un racista. Esta corte debe saberque ninguna de estas cosas es verdad y que mi hijo es buena persona", aseguró. "Quiero que sepas que siempre creí en tu inocencia", dijo también.Por el lado de la víctima, se presentó un video de la pequeña Gianna Floyd, la hija del hombre de 7 años."Pregunto por él todo el tiempo", dijo la menor en la filmación. "Mi papi siempre solía ayudarme a cepillarme los dientes". Si pudiera volver a verlo, le diría que lo extraña y lo ama.Terrence Floyd, hermano de Floyd, dijo que se preguntaba por qué Chauvin hizo lo que hizo. "¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando tenías tu rodilla en el cuello de mi hermano? Cuando supiste que no suponíaningún peligro, cuando estaba esposado, ¿por qué te quedaste ahí?". "Buscamos la máxima pena" para Chauvin, agregó.Philonise Floyd, otro hermano de Floyd, dijo que no ha podido tener una buena noche de sueño desde el asesinato de su hermano, a causa de las pesadillas en las que ve a Floyd rogando por su vida."Pido que le den a Chauvin la máxima pena posible", agregó. "Mi familia y yo hemos recibido una sentencia de por vida. No tendremos a George de vuelta".