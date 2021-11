Fin de la monarquía en Barbados: los países y territorios de América en los que aún reina Isabel II

PA

La reina Isabel II de Inglaterra continúa siendo la principal figura política de más de 50 países.

Barbados se convertirá esta medianoche en una nueva república y al hacerlo dejará de tener como jefa del Estado a la reina británica Isabel II. Será un día histórico para la isla caribeña, que completa el paso después de que su primera ministra, Mia Motley, dijera en una entrevista a la BBC que "ya era hora de dejar atrás completamente nuestro pasado colonial", dijo. El príncipe de Gales voló a Barbados el lunes para asistir a la ceremonia de traspaso de poderes en la plaza de los Héroes Nacionales. Lo hará como representante de Isabel II, pero también en su condición de sucesor en la jefatura de la Commonwealth, la comunidad de naciones con orígenes en el imperio británico de la que Barbados seguirá formando parte. Aunque se constituya como una nueva república, Barbados seguirá siendo uno de los 53 territorios que integran esta comunidad con orígenes en el pasado imperial británico. La soberana británica Isabel II reina en 15 de ellos. El lunes será el último día en que lo haga en Barbados. Los territorios en los que Isabel es reina abarcan los más de 15.000 kilómetros que separan el palacio de Buckingham en Londres de la pequeña isla de Tuvalu, el más remoto de los lugares bajo su reinado, en pleno océano Índico.¿La razón? Pese a que la mayor parte de los territorios y colonias bajo dominio británico lograron su independencia durante el período de descolonización de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos se convirtieron en monarquías constitucionales y mantuvieron a Isabel II como su reina y jefa de Estado.

Getty Images

Durante su reinado, Isabel II realizó viajes oficiales a países de la Mancomunidad de Naciones, como esta visita a Nigeria en 1956.

Varios se encuentran en el continente americano. La mayor parte son islas del mar Caribe,aunque la lista incluye al segundo estado más extenso del planeta y más grande de América: Canadá.Los demás son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados(por unashoras), Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicentey las Granadinas.La monarca británica es además el "símbolo de la libre asociación" de los 53 miembros de la Commonwealth, aunque la pertenencia al grupo no implica sumisión a la corona. Es decir, en ellos es la figura política principal, pero no necesariamente reina.

Colonias y territorios

PA La reina ha sido la cabeza de la "Commonwealth" desde su coronación en 1953. Desde entonces viajó por muchos de los países como Australia, en 1977.

AFP En 2012, fue el príncipe William y su esposa quienes visitaron las islas Salomón como parte de la "Commonwelth" en representación de la reina.

BBC

A los estados mencionados hay que sumar los llamadosque son un conjunto de colonias y territorios que no se independizaron.En el hemisferio occidental, esta lista incluye a las islas Malvinas/Falklands, así como a Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat; y las Islas Turcas y Caicos.Por tratarse de monarquías constitucionales, el papel de Isabel II como jefa de Estado de esos países es mayormente simbólico y representativo, y depende del sistema legal vigente aprobado por las autoridades de cada estado.Pero la reina Isabel estuvo en ocasiones cerca de "perder" alguno de los países de su larga colección.En 2016, el gobernador general de Jamaica, Patrick Allen, propuso aprobar una enmienda constitucional "para reemplazar a su majestad la reina con un presidente no ejecutivo como jefe de Estado".Pero mientras eso no suceda, la reina de Inglaterra lo seguirá siendo de Reino Unido y de otros 15 países.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.