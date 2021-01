Estados Unidos: las órdenes ejecutivas que prepara Biden para revertir políticas de Trump en sus primeros días como presidente

Reuters

Se informa que Biden planea iniciar su presidencia con diez intensos días de medidas y decretos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea emitir una serie de órdenes ejecutivas tan pronto asuma el poder este miércoles, cuyos detalles se están empezando a conocer.Biden emitirá decretos para revertir vetos migratorios y regresar al Acuerdo de París sobre el cambio climático en su primer día en la Casa Blanca, reportan medios en Estados Unidos.También se espera que el presidente electo tenga como objetivo la reunificación de familias separadas en la frontera México-EE.UU. y ordenará medidas sobre el uso de mascarillas contra la covid-19.El presidente juramentará a su cargo este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad. Todos los 50 estados de la Unión se encuentran en estado de máxima alerta para enfrentar la posible violencia que pueda ocurrir en torno a la ceremonia de investidura.Miles de soldados de la Guardia Nacional se desplazaron para proteger a Washington DC.

"Batería" de órdenes ejecutivas

Algunas de las primeras órdenes ejecutivas de Biden

Reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París sobre cambio climático, un pacto global para reducir las emisiones de carbono

Revocación del polémico veto a la entrada de viajeros de países de mayoría musulmana

Reunificación de familias migrantes indocumentadas

Orden para el uso obligatorio de mascarillas en instalaciones federales y en viajes interestatales

Extensión de una restricción nacional a los desalojos y ejecuciones hipotecarias por la pandemia

Regreso al acuerdo climático de París

Getty Images El cambio climático es considerado uno de los temas que se deben abordar con más urgencia.

Fin del veto migratorio a países de mayoría musulmana

Getty Images La representante demócrata Ilhan Omar, una musulmana, criticó el veto de Trump durante una manifestación que marcaba el primer aniversario de la aprobación de esa ley por la Corte Suprema.

Reunificación de familias migrantes

Getty Images La política de "tolerancia cero" vio a hijos de indocumentados separados de sus familias.

Uso obligatorio de mascarillas en instalaciones del gobierno federal

Getty Images En EE.UU. el uso obligatorio de mascarillas no está bien definido ni regulado.

¿Qué desafíos enfrenta Biden?

Reuters Hay una alta presencia militar y policial en Washington DC para la investidura de Biden.

A pocas horas de entrar en la Casa Blanca, Biden prevé firmar una batería de órdenes ejecutivas diseñadas para ilustrar una clara ruptura con el gobierno de su antecesor, según un memorando visto por la prensa de EE.UU. Las órdenes ejecutivas son sólo parte de unsegún el memorando.Se espera que el presidente electo también envíe un nuevo proyecto de ley migratoria al Congreso, así como su intención de lograr aprobación de su plan de estímulo de US$1,9 billones para asistir a la recuperación económica del país tras el coronavirus. Biden también declaró que su gobierno apuntará a suministar 100 millones de vacunas contra la covid-19 en sus primeros 100 días en la presidencia, tras describir la actual estrategia de entrega de vacunas como un "fracaso deplorable". "El presidente electo Biden tomará acción -no sólo revirtiendo los daños más graves de la administración Trump- pero empezando también a mover nuestro país hacia adelante", escribió el entrante jefe de gabinete, Ron Klain, en el memorando.En junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París sobre el cambio climático, un pacto global suscrito en 2015 cuyo objetivo es lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga "muy por debajo" de los 2ºC con respecto a la era preindustrial.Formalmente, la salida de EE.UU. se concretó el pasado 4 de noviembre de 2020, justo después de las recientes elecciones presidenciales.Ese mismo día, Biden prometió que el país retomaría ese compromiso."Hoy, el gobierno de Trump abandonó oficialmente el Acuerdo de París sobre el Clima. Y en exactamente 77 días, el gobierno de Biden volverá a unírsele", escribió el presidente electo en un mensaje de Twitter.Según el memorando firmado por Ron Klain, el retorno a este pacto climático es una de las decisiones que el nuevo mandatario pretende aprobarUna de las primeras decisiones de Donald Trump tras llegar a la Casa Blanca fue aplicar un veto migratorio a personas procedentes de varios países de población mayoritariamente musulmana.La polémica medida fue impugnada ante los tribunales por ser considerada discriminatoria, por lo que el gobierno optó por reformularla en dos ocasiones hasta que finalmente logró el visto bueno de la Corte Suprema en junio de 2018.En su versión más reciente afecta a los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia.Se espera que Biden firme este miércoles una orden ejecutiva para revertir esta medida.Una de las medidas más extremas aplicadas por el gobierno de Trump en materia migratoria fue la separación de las familias de indocumentados que llegaban al país, alojando a los hijos menores en centros distintos a los que estaban sus padres.La medida formaba parte de una política deaplicada en la frontera con México y contemplaba colocar a los menores bajo custodia del gobierno estadounidense, mientras los padres eran puestos a la orden de los tribunales o eran deportados.Esta política se aplicó de forma oficial entre abril y junio de 2018, aunque previamente hubo un programa piloto en el cruce de El Paso y hay indicios de que siguió aplicándose algún tiempo después de que hubiera sido suspendida.En octubre de 2020 estalló un escándalo cuando, luego de que un juez ordenó reunir a los niños con sus familias, se supo que las autoridadesdebido, en parte, a que algunos de ellos habían sido deportados.En noviembre de 2020, abogados que trabajan en lograr esta reunificación señalaron que la cifra de menores cuyos padres no lograban ubicar era mayor a la indicada inicialmente pues alcanzaba los 666 casos, según señaló la cadena NBC.El presidente electo Biden ha prometido crear una fuerza de trabajo que se dedique a solucionar esta situación y se espera que este 20 de enero firme una orden ejecutiva instruyendo a las agencias federales que busquen mecanismos para hacer posible esta reunificación.Uno de los elementos que ha dificultado la lucha en contra del coronavirus en Estados Unidos tiene que ver con lapara controlar la pandemia emitidas por las distintas autoridades locales, estatales o federales.Esta disparidad se encuentra incluso en la aplicación de las normas más básicas que, según los científicos, ayudarían a detener la propagación del virus, como es el caso del uso de las mascarillas faciales.El gobierno de Biden tiene previsto emitir una orden ejecutiva para hacer obligatorio el uso de mascarillas en las instalaciones federales, así como en los.Esta decisión forma parte de un paquete mucho más amplio de medidas con las que el nuevo gobierno tiene previsto poner en práctica para intentar controlar la pandemia.El nuevo presidente tomará el mando de un país en medio de una pandemia sin precedentes. La muertes diarias por covid-19 se cuentan en miles y casi han alcanzado un total de 400.000.Además de un virus circulando desenfrenado, el país está inestable por la reciente violencia política.El tema para la investidura de Biden será "EE.UU. unido", con el presidente enfocándose en sanear las divisiones políticas. Se espera que el vicepresidente Mike Pence asista a la ceremonia, aunque Trump dijo que no estaría presente.Biden prestará juramento exactamente dos semanas después del violento asalto al Capitolio nacional, el 6 de enero, que pretendía impedir su victoria electoral. Aún comparado a los estándares de seguridad para una investidura,para la ceremonia del miércoles es extraordinaria.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.