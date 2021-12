El Talibán prohíbe los viajes de larga distancia a las mujeres no acompañadas por hombres en Afganistán

Getty Images

El Talibán se instauró en el poder afgano el pasado mes de agosto.

El Talibán ha declarado que a las mujeres afganas que buscan viajar largas distancias por carretera se les debe ofrecer transporte solo si están acompañadas por un acompañante masculino.La directriz, publicada este domingo, es la última restricción sobre los derechos de las mujeres desde que este grupo islamista se hizo con el poder en Afganistán el pasado mes de agosto. La mayoría de escuelas secundarias permanece cerradas para las niñas, mientras que a la mayoría de mujeres se les ha prohibido trabajar. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha dicho que estas nuevas restricciones eran un paso más hacia la reclusión de las mujeres en este país. Heather Barr, directora asociada de derechos de la mujer de HRW, dijo a la agencia AFP que esta orden "apagaba las oportunidades de las mujeres de ser capaces de desplazarse libremente" o "de huir si sufrían violencia doméstica".

Getty Images

"El Talibán capturó nuestra felicidad"

Getty Images

Escalada de restricciones

Getty Images El mes pasado, el Talibán decretó que periodistas y presentadoras de televisión tendrían que cubrirse el rostro con un velo para aparecer en televisión.

Esta última directriz, emitida por el ministerio talibán de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, decretó que aquellas mujeres que viajen más de 72 kilómetros tienen que ir acompañadas por un integrante masculino cercano de la familia."Me sentí muy mal", le dijo a la BBC Fatima, una partera residente en Kabul, en reacción a la orden talibán. "No puedo salir de forma independiente. ¿Qué puedo hacer si mi hijo se enferma y mi marido no está disponible?", añadió. "El Talibán capturó nuestra felicidad...".El documento pide a los propietarios de vehículos que se nieguen a llevar a las mujeres que no usen velo islámico o hijab, aunque no dice qué tipo deben usar. La mayoría de las mujeres afganas ya lleva velo.La orden también veta reproducir música en los vehículos.Desde que se establecieron el poder tras la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados, el Talibán ha pedido que las mujeres trabajadoras se queden en casa y ha abierto las escuelas secundarias solo para varones y profesores masculinos.y que el objetivo es asegurar que los centros de trabajo y de educación son "seguros" para mujeres y niñas. Durante el mandato anterior del Talibán en los 90, las mujeres fueron vetadas de la educación y el trabajo. El pasado mes, el grupo también prohibió la aparición de mujeres en ficciones televisivas y ordenó a las mujeres periodistas y presentadoras que usaran velos en pantalla.Naciones donantes han dicho a los talibanes queantes de que se restablezca la ayuda financiera.El país enfrenta una profunda crisis humanitaria y económica agravada por la eliminación del apoyo internacional después de que el grupo tomó el poder.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.