El rotundo éxito del experimento en Islandia con la semana laboral de 4 días

Getty Images

La primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdottir.

El experimento funciona. Al menos en Islandia.Las pruebas con la semana laboral de cuatro días en el pequeño país europeo fueron "un rotundo éxito", según afirmaron investigadores este lunes, y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo.En el experimento, realizado de 2015 a 2019, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas. Y la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de los lugares de trabajo, indicaron los investigadores.Otros experimentos similares se están haciendo en otras partes del mundo, como España y Nueva Zelanda.En Islandia el piloto se realizó en el Ayuntamiento de la capital, Reykjavik, y en puestos del gobierno nacional, y contó con la participación de unos 2.500 trabajadores, cerca del 1% de la población activa del país.Muchos de ellos pasaron de una semana de 40 horas a una de 35 o 36, explicaron los investigadores del laboratorio de ideas británico Autonomy y de la Asociación Islandesa por una Democracia Sostenible (Alda).Los experimentos llevaron a los sindicatos a negociar nuevos patrones de trabajo, y ahora el 86% de la fuerza laboral islandesa o ya ha decidido trabajar menos horas por el mismo sueldo o pronto tendrá el derecho a hacerlo.

Getty Images

El ayuntamiento de Reykjavik fue uno de los lugares del experimento.

Los trabajadores afirmaron sentirse menos estresados y con menos riesgo de tener el síndrome de agotamiento o burnout, e indicaron que el balance entre su vida privada y laboral había mejorado.

Will Stronge, director de investigación de Autonomy, señaló que "este estudio muestra queen el sector público fue, de acuerdo a todos los parámetros, un rotundo éxito"."Demuestra que el sector público está listo para ser pionero en reducción de semanas laborales y que otros gobiernos pueden aprender algunas lecciones".Gudmundur D. Haraldsson, investigador en Alda, destacó que "la reducción de semana islandesa nos dice que no sólo es posible trabajar menos en estos tiempos, sino que también lo es el cambio progresivo".España está probando una semana laboral de cuatro días en algunas compañías en parte debido a los retos de la pandemia.Y la empresa Unilever en Nueva Zelanda está haciendo un experimento dando la oportunidad a sus trabajadores de reducir sus horas un 20% sin rebajar su salario.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.