El príncipe Andrés recibe notificación de demanda por abuso sexual a una menor: ¿qué pasa ahora?

Virginia Roberts

Virginia Giuffre, antes Virginia Roberts, con el príncipe Andrés en Londres en 2001

Los abogados de la mujer que acusa al príncipe Andrés de abuso sexual cuando ella era menor aseguran que el duque de York ya ha recibido la notificación oficial de la acción legal contra él.Virginia Giuffre presentó una semanda civil contra el príncipe en Nueva York el mes pasado y los documentos legales deben ser entregados al demandado antes de que el caso continúe.Sus abogados aseguran que los documentos fueron entregados el 27 de agosto a un agente de policía de Windsor.El príncipe Andrés niega las acusaciones de Giuffre.Una portavoz del duque de York declinó hacer comentarios sobre este último paso del caso.Un juez de Estados Unidos debe determinar ahora si efectivamente los documentos fueron entregados antes de que el caso pueda seguir con el camino en los tribunales.Este lunes está prevista una videoconferencia en el tribunal de Nueva York sobre los próximos pasos del caso.Según documentos judiciales, se espera una respuesta del príncipe Andrés antes del 17 de septiembre. "Si no hay respuesta, habrá un juicio en ausencia para satisfacer la demanda", se lee.El príncipe está actualmente en Balmoral, residencia de la reina en Escocia.El equipo legal de Giuffre dice que al dejar los documentos con el agente en Windsor la entrega ha sido exitosa.Giuffre, que fue una de las mujeres que acusó a Jeffrey Epstein, magnate financiero que acabó condenado por delitos sexuales y que posteriormente se suicidó en prisión, asegura que fue agredida sexualmente por el príncipe en Londres y en Nueva York.Giuffre asegura que fue trasladada a Reino Unido con 17 años para tener sexo con el príncipe.El mes pasado presentó una demanda civil que busca esclarecer si sus acusaciones son ciertas y si el príncipe debe pagar por el daño causado.La demanda afirma que el hijo de Isabel II abusó sexualmente de Giuffre, entonces conocida como Virginia Roberts, en la casa en Londres de Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein, y también en propiedades de este en Manhattan y en Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.Asegura que hubo actuales sexuales sin el consentimiento de la demandante y que él sabía la edad de ella y que "era una víctima de una red de tráfico sexual".En 2019, en una entrevista en el programa Newsnight de la BBC, el príncipe Andrés dijo sobre las acusaciones de Giuffre: "No sucedió. Desde luego puedo decirle categóricamente que eso nunca sucedió. No recuerdo haber visto nunca a esta mujer".

