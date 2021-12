El multimillonario plan de inversión con el que Europa busca competir con la Nueva Ruta de la Seda de China

Getty Images

La Ruta de la Seda de China se ha extendido hasta los Balcanes, con este puente que se construye en Montenegro

La Unión Europea ha revelado los detalles de un plan de inversión global de US$340.000 millones, el cual fue descrito como una "verdadera alternativa" a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda.La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo que el esquema Global Gateway (Portal Global) debería convertirse en una marca de confianza. Con la mencionada estrategia, China ha otorgado fondos para ferrocarriles, carreteras y puertos en distintos lugares, pero se le acusa de haber dejado a algunos países ahogados en deudas.La jefa de la CE señaló que los países necesitan "socios confiables" para diseñar proyectos que sean sostenibles.

EPA

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la iniciativa Global Gatewayy

La UE está ahora mirando cómo puede conseguir miles de millones de euros, provenientes de sus países miembros, instituciones financieras y el sector privado, los cuales llegarían en forma de garantías o préstamos, en vez de donaciones.

Un enfoque distinto

Getty Images El puente Peljesac, en Croacia, es un proyecto de la Corporación de Carreteras y Puentes de China.

Global Gateway, una nueva alternativa

Getty Images

La iniciativa Franja y Ruta

Reuters La Nueva Ruta de la Seda es uno de los proyectos insignia del presidente chino Xi Jinping

¿Competencia o más opciones?

La presidenta Von der Leyen dijo que la UE quiere mostrar que un enfoque diferente, democrático, puede traducirse en proyectos enfocados en afrontar el cambio climático así como proyectos de seguridad global en salud y de desarrollo sostenible para países en vías de desarrollo.Los proyectos tienen que ser de alta calidad, con un elevado nivel de transparencia y buen gobierno, y tienen que ofrecer resultados tangibles para los países involucrados, explicó. Un funcionario de la UE le dijo a la BBC que el plan tendrá un.La estrategia china, por su parte, también ha llegado a África, Asia, la región del Índico-Pacífico y la UE.La empresa china Cosco es dueña de dos tercios del gran puerto de contenedores griego en el Pireo y la Corporación de Carreteras y Puentes de China ha construido un puente clave en Croacia. El puente Peljesac en Croacia fue financiado por los contribuyentes de la UE, pero lo construyó la Corporación de Carreteras y Puentes de China."En lo que se refiere a preferencias de inversión", dijo la presidenta de la CE, "las opciones que existen vienen demasiadas veces con letra pequeña, lo cual implica consecuencias grandes, ya sea financieras, políticas o también sociales".Andrew Small, socio transatlántico senior en el Fondo Marshall Alemán, le dijo a la BBC que la iniciativa marca "el, para que los países que están considerando recibir un préstamo de China tengan una alternativa".En un informe el mes pasado, el embajador de China en la UE, Zhang Ming, dijo que Pekín le daba la bienvenida a la estrategia Global Gateway si era una iniciativa abierta y podía "ayudar a los países en vías de desarrollo".Pero también advirtió que "cualquier intento de convertir proyectos de infraestructura en una herramienta geopolítica le fallaría a las expectativas de la comunidad internacional y afectaría los intereses propios".La iniciativa Franja y Ruta se ha convertido en una.Y si bien ha desarrollado vínculos comerciales volcando dinero hacia nuevas carreteras, puertos, ferrocarriles y puentes, también ha recibido críticas por facilitar "créditos predatorios" en lo que se ha llamado "".También hay otros que argumentan que el panorama es más complicado y que recibir grandes préstamos rara vez viene sin riesgos. Y más allá de esto, China ha suplido una necesidad que no han ofrecido otros.De cualquier manera, el impacto económico y geopolítico ha crecido a medida que aumentan las tensiones con Occidente.La pregunta es si la UE realmente puede actuar en este espacio geopolítico, dice Andrew Small. "¿O es demasiado rígido o demasiado diluido por luchas burocráticas internas? Si fallan en esto, sería una gran equivocación", argumentó.Un diplomático dijo: "Es una buena señal que, por fin, Europa esté ejerciendo su influencia en esta área"."Es un interés común que compartimos con nuestros amigos transatlánticos en Estados Unidos y Reino Unido".Pero, según Scott Morris, un socio senior del Centro para el Desarrollo Global. De hecho, EE.UU. tiene su propia iniciativa Build Back Better World ("Reconstruir mejor al mundo") que lanzó en la reunión del G7 en junio. "Es un espacio ruidoso con muchas marcas que chocan unas con otras", dice Morris.Sin embargo, tiene "esperanzas" sobre el éxito de la iniciativa Global Gateway. Dice que "más importante" que rivalizar con China, es una oportunidad para que Europa "alcance una escala de financiamiento que pueda beneficiar a los países en vías en desarrollo".La UE ha enfatizado marcadamente su enfoque "basado en valores" y "transparencia", argumentando que quiere crear vínculos y no dependencias.Pero este es también un tema de influencia, a la vez que la CE sigue buscando maneras para mostrar su fuerza en el escenario geopolítico.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.