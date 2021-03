El hombre más rico de Asia, un carrobomba y un asesinato: el extraño caso que tiene a todo un país en vilo

EPA

El vehículo con explosivos fue estacionado cerca de la opulenta residencia de 27 pisos de Mukesh Ambani.

En la mañana del 25 de febrero fue hallado un vehículo cargado de explosivos en el corazón de Bombay,cerca de la casa de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia.En los días siguientes apareció el cuerpo del presunto propietario del vehículo y, según reporta la prensa, un oficial de policía que conocía al fallecido fue arrestado.Detectives federales se pusieron a investigar un misterio que rápidamente se ha convertido en una especie de novela policíaca con muchos cabos sueltos.Según la policía de Mumbai, el personal de seguridad de Antilia, la opulenta residencia de 27 pisos de Ambani, reportó la presencia de una camioneta todoterreno Scorpiode color verde estacionada cerca de la mansión en la mañana del 25 de febrero.La policía llegó con expertos en desactivación de explosivos, acordonó el área y examinó el vehículo vacío.En el interior encontraron 20 barras de gelignita que pesaban alrededor de 2,5 kg. La gelignita, inventada por el químico sueco Alfred Nobel, es un explosivo barato que requiere de un detonador.Las barras no estaban conectadas entre sí ni a ningún dispositivo. Un experto en balística le dijo al diarioIndia Todayque los explosivos, si hubieran detonado, habría sido "suficientes para hacer estallar el automóvil".También se encontraron en el vehículo cinco placas de matrícula y una nota dirigida a Ambani y su esposa, Nita."Esto es solo una muestra, la próxima vez conectaremos (todos estos explosivos) y vendremos. Hemos hecho arreglos para hacer estallar a toda su familia", decía la nota.

Gentileza Policía de Bombay

En el interior de la camioneta Scorpio había barras de un explosivo llamado gelignita.

Ambani, quien es presidente de Reliance Industries, tiene una fortuna estimada de más de US$76.000 millones. El negocio principal del grupo es la refinación de petróleo, pero también tiene importantes inversiones en otros sectores, incluyendo el comercio minorista y las telecomunicaciones.

¿Qué sabemos del vehículo abandonado?

¿Quién era el dueño del auto cargado de explosivos?

Reuters Mukesh Ambani tiene una fortuna estimada en US$76.000 millones.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mansukh Hiren?

Gentileza Policía de Bombay La camioneta pertenecía a Mansukh Hiren, un empresario local.

¿Por qué fue arrestado un policía?

Gentileza Policía de Bombay El cuerpo de Mansukh Hiren fue hallado a orillas de un río.

¿Quién es Sachin Vaze?

PTI Sachin Vaze fue inspector asistente en un cuerpo de élite de la policía de Bombay.

Gentileza Policía de Bombay Las cámaras de seguridad captaron a un hombre con equipo de protección abandonando el vehículo con explosivos.

¿Cuál fue el motivo detrás del estacionamiento del vehículo con explosivos cerca de la casa de Ambani?

¿Por qué había otro vehículo, que luego se encontró en un garaje de la policía?

¿Quiénes conducían las dos camionetas todoterreno?

¿Fue realmente robado el vehículo con explosivos?

¿Quién mató a Hiren? ¿Y por qué?

La policía de Bombay verificó imágenes de cámaras de seguridad de la noche en que el misterioso vehículo apareció frente a la residencia de Ambani en Carmichael Road, un exclusivo barrio residencial salpicado de lujosos bungalowsy edificios de apartamentos.Las imágenes mostraron al Scorpio esperando en un cruce concurrido, a unos 15 km de la residencia de Ambani alrededor de la medianoche.A las 01:40 hora local,se unió al Scorpio y ambos condujeron por calles desiertas hasta Carmichael Road, donde Ambani y su familia han vivido durante los últimos diez años.Ambos vehículos llegaron al lugar alrededor de las 02:30 hora local. El Toyota siguió al Scorpio cargado de explosivos, que se detuvo a unos 500 metros de la casa de Ambani.Las imágenes muestran luego a un hombre con equipo de protección saliendo del Scorpio y entrando en el Toyota. Luego de eso, el Toyota partió y fue detectado poco después en la autopista e ingresando a un suburbio llamado Thane, antes de salir de la cobertura de las cámaras de seguridad.La policía rastreó al Scorpio abandonado hasta, un empresario local que era dueño de una tienda de accesorios para automóviles en Thane.Al ser interrogado, Hiren dijo a los investigadores que el vehículo pertenecía a otro hombre que no le había pagado por un trabajo de renovación del vehículo. Por ello se había "apoderado" de la camioneta.Hiren también señaló a la policía que el 17 de febrero viajaba por una autopista cerca de Mumbai cuando la dirección del vehículo se atascó. Estacionó el vehículo en los carriles de seguridad de la autopista y se fue a casa, afirmó.Cuando regresó a la mañana siguiente para recoger el auto no estaba allí. Hiren presentó entonces una denuncia policial en la comisaría más cercana.El caso del vehículo cargado de bombas frente a la casa de AmbaniEl 5 de marzo, un líder de la oposición dijo que Hiren debía recibir protección, ya que era un testigo clave en el caso.Horas después, los noticieros informaron quecerca de Mumbai.La policía afirmó que en la noche del 4 de marzo Hiren salió de su tienda hacia su hogar.Al llegar a su casa, el comerciante dijo a su familia quellamado "agente Tawde" y que iba reunirse con él.Hiren no regresó esa noche a casa y al día siguiente su familia lo denunció como desaparecido.La policía señaló más tarde que Hiren se había ido de casa a las ocho de la noche y que su teléfono fue apagado poco más de tres horas después. Aún se desconoce la identidad del policía con el que Hiren dijo que se iba a reunir.La policía informó luego sobre.El cuerpo hinchado "tenía cuatro o cinco pañuelos" atados alrededor del rostro.Un informe postmortem preliminar sugirió ahogamiento como causa de muerte. La policía de Bombay registró el caso como asesinato, conspiración criminal y destrucción de pruebas contra "una persona desconocida", tras una denuncia formulada por la esposa de Hiren.Mientras tanto, de la investigación sobre el automóvil cargado de explosivos se hizo cargo la Agencia Nacional de Investigación (NIA por sus siglas en inglés), una unidad federal antiterrorista.Entre los policías que llegaron a Carmichael Road al recibir información sobre el vehículo abandonado, se encontraba, un inspector asistente en un cuerpo de élite de la policía de Bombay.Vaze afirmó que "llegó al lugar entre tres y cuatro horas" después que la policía local y oficiales superiores.El 13 de marzo,tras interrogarlo durante 12 horas en relación con el caso.Al día siguiente, los detectives encontraron la camioneta Toyota desaparecida en un garaje perteneciente a la policía de Bombay.Los investigadores creen que Vaze era parte de un plan para estacionar el automóvil con explosivos fuera de la casa de Ambani, una acusación que el oficial de policía niega.La NIA acusó a Vaze de conspiración, intimidación criminal y conducta negligente en el manejo de explosivos, y un tribunal rechazó su petición de libertad bajo fianza.Mientras tanto,y que los dos habían usado el Scorpio durante casi dos años. La mujer afirmó que su esposo había "salido y regresado a casa" con Vaze.El policía, por su parte,ni sabe nada sobre su muerte.Sachin Vaze se unió a la policía en 1990.En Bombay trabajó con una "unidad especializada", un grupo pequeño de policías al que se atribuye en gran parte haber reducido el número de crímenes en la ciudad a fines de la década de 1990.Los delincuentes los temían, los activistas de derechos humanos los odiaban y sus colegas los envidiaban. Los detractores de la unidad señalan que quienes la integran "son una ley en sí mismos" y a menudo se codean con criminales.En mayo de 2004,bajo custodia policial. Khwaja Yunus había sido arrestado por Vaze y su equipo en relación con una explosión en la ciudad. Vaze negó cualquier responsabilidad por la muerte de Yunus.El oficial renunció a la policía en 2007, pero su renuncia no fue aceptada.En 2008, el policía suspendido se unió a Shiv Sena, el partido de derecha que actualmente lidera la coalición gobernante en el estado de Maharashtra, del cual Bombay es la capital. Los líderes de Shiv Sena señalaron por su parte que Vaze "no era políticamente activo".En junio pasado,y el oficial pasó a dirigir una Unidad de Inteligencia Criminal.Voceros de la policía explicaron el levantamiento de la suspensión por escasez de personal causada por la pandemia de covid-19, pero algunos críticos aseguraron que se trató de un favor político.La semana pasada la policía de Bombay suspendió a Vaze por segunda vez. Vaze se encuentra ahora bajo custodia policial. Sus abogados rechazaron todas las acusaciones en su contra.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.