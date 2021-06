El escándalo que forzó la renuncia del ministro de salud británico

EPA

Se informa que el exministro de Salud Matt Hancock lleva una relación seria con Gina Coladangelo.

El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, que estuvo en el cargo durante tres años y al frente de la estrategia del gobierno contra el coronavirus, renunció tras un escándalo que acaparó los titulares en los últimos días.La fuente del escándalo fueron unas fotografías y un video publicados por el diario británicoThe Sun que muestran a Hancock con su asistente Gina Coladangelo (ambos casados y con hijos) abrazándose y besándose dentro del Departamento de Salud, supuestamente el 6 de mayo pasado.Las imágenes causaron indignación tanto entre los parlamentarios del gobierno conservador y de la oposición laborista, así como entre el público, que pedían su cabeza.Sin embargo, Hancock se vio obligado a dimitir no por sus amoríos extramatrimoniales con la señora Coladangelo, sino, como señala la editora política de la BBC Laura Kuenssberg, por "hipocresía".El ahora exministro de Salud fue uno de los arquitectos de las guías estrictas de cierre de negocios, cancelación de viajes, confinamiento y distanciamiento social para controlar la pandemia.Pero el hombre que esencialmente prohibió las relaciones casuales durante un año fue sorprendido desobedeciendo las guías que él mismo ayudó a establecer, escribió Kuenssberg.El parlamentario conservador Andrew Bridgen dijo a la BBC que estaba claro que una mayoría del público había perdido confianza en Matt Hancock."No fue la relación sino la hipocresía de ser alguien que hace las reglas y luego las viola", manifestó Bridgen.

Getty Images Muchos críticos de las medidas de confinamiento marcharon en protesta pidiendo la cabeza de Matt Hancock.

PA Media Sajid Javid es ahora el nuevo ministro de Salud.

, que apoyó a Hancock y no creía necesaria su renuncia a pesar del escándalo. No obstante, Hancock presentó una carta a Johnson en la que expresó que "debo ser honesto ante el pueblo que ha sacrificado tanto durante esta pandemia cuando lo hemos decepcionado". También pidió disculpas a su familia y seres queridos por "haberlos hecho pasar por esto".El primer ministro dijo "lamentar" la dimisión del ministro de Salud y añadió que Hancock "debería abandonar su cargo orgulloso de lo que ha logrado -no sólo enfrentando la pandemia, pero antes de que covid-19 nos golpeara".El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, criticó al primer ministro por haber esperado su renuncia en lugar de destituirlo.Líderes de otros partidos hicieron eco de eso. También ha habido cuestionamientos en torno al proceso por el cual Gina Coladangelo obtuvo su empleo en el Departamento de Salud, pero un portavoz del gobierno declaró que se habían seguido los "procedimientos correctos".Hancock y Coladangelo se conocen desde sus días en la Universidad de Oxford. Todo parece indicar quey Hancock ha terminado su matrimonio de 15 años con su esposa, Martha.Colandangelo también dejará su puesto como directora no ejecutiva del Departamento de Salud.Sajid Javid, que ha ostentado varios cargos clave dentro del gobierno de Boris Johnson, ha sido designado nuevo ministro de Salud. En un mensaje por Twitter, dijo sentirse "honrado" de la designación "en este momento crítico".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.