Derrumbe en Miami: los gráficos que muestran cuáles son las posibles causas del colapso del edificio

Mientras las tareas de rescate continúan, los expertos analizan qué pudo causar el derrumbe de un complejo de apartamentos de 12 pisos en Surfside, Miami.Se están considerando una gran variedad de posibles causas, desde defectos estructurales hasta efectos ambientales, y si una combinación de factores puede haber desencadenado en el colapso repentino del edificio.Las imágenes tomadas por una cámara de vigilancia en un condominio vecino muestran que el edificio no cayó de una vez, sino que su desplome fue en etapas.

¿Cómo estos daños podrían haber afectado al edificio?

¿Hay otros edificios en riesgo de colapso?

Primero, el sector central orientado al sur se derrumbó. Solo tres segundos después fue el turno del sector central con orientación norte. Cinco segundos más tarde, la sección de departamentos que miraba al este colapsó.Algunos expertos que analizaron las imágenes creen que el desplome inicial se produjo en la base del edificio, alrededor del área de la piscina, frente al sector central con orientación sur.Imágenes aéreas de después del derrumbe muestran que el área alrededor de la piscina colapsó hacia el estacionamiento subterráneo.Aunque es demasiado pronto para estar seguros de la o las causas,en un informe estructural realizado en 2018.Esa inspección alertó sobre unen el diseño original del bloque de apartamentos.El ingeniero Frank Morabito advirtió allí que la plataforma de la piscina de la planta baja no estaba inclinada para drenar, por lo que el agua "se quedaba en la impermeabilización hasta que se evaporaba".El informe aseguró quey causaba "daños estructurales importantes a la losa de concreto debajo de estas áreas".Si no se reemplazaba la impermeabilización en un futuro cercano provocaría que el grado de deterioro del hormigón "se expanda exponencialmente", advirtió.También enumeró "abundantes grietas... de columnas, vigas y paredes" en el estacionamiento del sótano debajo del complejo. Pero no sugirió que el edificio corriera un riesgo inminente de colapso, aunque instó a que las reparaciones de concreto se realizaran "de manera oportuna".La estimación de reparaciones en todo el edificio era superior a los US$ 9,1 millones. Morabito Consultants dijo que en el momento del colapso, los arreglos del techo estaban en marcha, pero la restauración del concreto aún no había comenzado.El ingeniero estructural Greg Batista, quien realizó miles de inspecciones de edificios en Florida, dijo que el daño en el concreto podría ser una posible explicación del derrumbe."Estos edificios a lo largo y ancho de la costa son susceptibles a lo que llamamos desconchamiento", le dijo el experto a la BBC."Básicamente, el acero de refuerzo dentro del hormigón se oxida y se expande hasta siete veces su volumen. El hormigón que lo rodea se rompe y eso provoca un deterioro significativo en la integridad estructural ya sea de una viga o de una columna. Todo lo que se necesita es que una viga o una columna fallen para que se produzca un", describió.Un estudio de investigadores de la Universidad Internacional de Florida publicado el año pasado encontró que el edificio se estabaMovimiento debajo de los edificios puede causar grietas y contribuir a problemas estructurales.El profesor Shimon Wdowinski afirmó que el estudio no se centró en Champlain Towers South en particular, pero que el edificio se destacó como uno de los lugares que mostró más hundimiento.Dijo que no fue mucho, pero como el estudio fue hace más de 20 años "no sabemos qué pasó después de 1999, a qué nivel siguió hundiéndose, si siguió hundiéndose y cómo esto pudo haber afectado sus cimientos". "Tal vez se llegó a un punto en el que la estructura no pudo sostener la carga y se derrumbó. Pero esto es un problema estructural. No son cosas que yo estudio", dijo a BBC Mundo."Lo que sí sabemos es que el edificio que se derrumbó en Miami se ha estado hundiendo durante décadas, pero eso por sí solo no explica el derrumbe", enfatizó.Otro factor a analizar son lasde un edificio adyacente de 18 pisos, el Eighty Seven Park.Los residentes de Champlain Towers South expresaron su preocupación en 2019 de que habían sentido movimiento y temblores durante la construcción, pero les informaron que estaban monitoreando la situación.Champlain Towers South se construyó en un humedal recuperado en 1981.La mayoría de los edificios a lo largo de la costa y aquellos de gran altura en otros lugares se construyen sobre cimientos de pilotes, utilizando columnas de hormigón y acero para transferir la carga del edificio al suelo. A poca distancia se encuentra Champlain Towers North, construido con un diseño casi idéntico.Los residentes quieren saber si su edificio enfrenta problemas similares y las autoridades locales ordenaron nuevos controles.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.