Derrumbe en Miami: las historias de 5 de los 150 desaparecidos en el edificio colapsado

Redes sociales

Leidy Vanessa Luna Villalba trabaja como niñera para familiares de la primera dama de Paraguay.

La agonía e incertidumbre de los familiares de las personas desaparecidas en el derrumbe del edificio de Miami se extiende ya por cinco días.Las tareas de rescate y retirada de escombros son tan complicadas que hasta el momento solo 11 personas fueron rescatadas sin vida. 150 siguen sin ser localizadas.El edificio Champlain Towers South, situado en Surfside en el límite con Miami Beach, se derrumbó en la madrugada del jueves por causas que están por determinar.La esperanza de sus seres queridos por encontrarlos con vida disminuye a medida que pasan los días, pero algunos siguen aferrados a la idea de que puedan reencontrarse con sus familias mientras aportan muestras de ADN para facilitar las tareas de identificación.Tras esa cifra de 150 desaparecidos hay otras tantas historias con nombres y apellidos, llenas de sueños o de incluso casualidades de por qué la vida los llevó a estar en ese edificio en ese momento de la tragedia.Estas son solo cinco de esas historias.

La pareja de hombres argentinos y su pequeña hija

Redes sociales Los argentinos Andrés Galfrascoli, Fabían Núñez y su hija Sofía disfrutaban de pasar unos días tan cerca del mar antes de volver a Buenos Aires.

La niñera de los familiares de la primera dama de Paraguay

El "mensaje" encontrado por los familiares de una mujer cubana

Redes sociales Los familiares de Hilda Noriega encontraron algunos de sus objetos personales cerca de la zona del siniestro.

La familia de cinco miembros que iba a acudir a un funeral

Redes sociales Nancy Kress y sus hijos Frankie y Jay Kleiman continúan desaparecidos.

La familia colombiana que estaba a punto de salir del edificio

Redes sociales Los colombianos Luis Fernando Barth, Catalina Gómez y su hija Valeria pasaban sus vacaciones en Miami.

El argentinosu parejay su hijade 5 años habían llegado a Champlain Towers pocas horas antes de que colapsara.El primero es un reconocido cirujano plástico en el barrio de Recoleta de Buenos Aires y el segundo es contador y escritor teatral. Según el diario Clarin, la pareja fue una de primeras de Argentina que recurrieron a la maternidad subrogada en Estados Unidos para poder tener descendencia.La familia estaba emocionadapor unos días antes de regresar a Argentina.Amigos y conocidos, quienes declararon que la pareja deseaba tener un segundo bebé, no pierden la esperanza de que sean encontrados con vida.Con 23 años,acababa de realizar nerviosa su primer viaje fuera de su Paraguay natal.La joven nació en una pequeña ciudad del departamento de Guairá en la zona oriental del país y trabajaba como niñera para la familia de la hermana de la primera dama paraguaya, Silvana López Moreira, su marido y sus tres hijos. Miembro de una familia humilde, la joven realizaba este trabajo de manera esporádica para poder costear sus estudios de enfermería, según el medio paraguayo Última Hora.La familia le pidió que les acompañara en un viaje a Miami para cuidar de los niños. Pese a las dudasLeidy Vanessa aceptó y llegó a EE.UU. el pasado miércoles, también apenas unas horas antes de que el edificio de apartamentos colapsara.Los seis se encuentran desaparecidos. "La esperanza es lo último que se pierde, esperamos que ocurra un milagro.le dijo a CNN su prima Lourdes la semana pasada.La familia decorrió al edificio donde ella vivía tras escuchar la noticia del derrumbe en Surfside. Entre los escombros no encontraron ni rastro de la mujer de 92 años,Lo que su hijo sí encontró entre los restos que salieron desperdigados por la zona fueronuna antigua foto de ella con su difuso esposo y su hijo pequeño, y una tarjeta de cumpleaños que su grupo de la iglesia le había enviado semanas antes.La mujer salió de Cuba en la década de los 60 junto a su marido. Desde hacía 20 años vivía en el sexto piso de Champlain Towers y le encantaba estar cerca del mar.Aunque era independiente y conservaba una juventud envidiable según su familia, Hilda había puesto a la venta su apartamento para mudarse junto a su nuera y su hijo Carlos Noriega, jefe de policía de North Bay Village.Como familia creyente que son, sus seres queridos interpretaron el hallazgo de la tarjeta entre los restos del edificio como una señal."Había un mensaje en medio de todo este desastre.dijo su nieto Mike a los medios.Los Kleiman son una familia puertorriqueña-cubana que vive a caballo entre el sur de Florida y la isla boricua.había volado a Miami desde Puerto Rico para asistir al funeral de un amigo y se quedó con su madre, de 76 años, en su departamento de Champlain Towers.En otra unidad del mismo edificio vivían el otro hijo de Nancy,su esposa-con la que se casó pocas semanas antes del derrumbe- y el hijo de ella,de 26 años, quien tiene distrofia pulmonar y usa una silla de ruedas.Nancy, la matriarca de la familia, salió de Cuba a mediados del siglo pasado. Sus dos hijos fueron definidos por sus amigos como personas de gran alegría y felicidad contagiosa. Frankie tiene una oficina postal que ofrece servicios comerciales y Jay lanzó un disco de música acústica este año.Anna y su hijo forman parte de la lista de 11 víctimas mortales confirmadas, pero los otros tres miembros de la familia continúan desaparecidos., su esposay su hija, de 14 años, habían viajado a Miami desde Medellín, Colombia, para pasar las vacacionesEl mismo día del colapso, la familia tenía previsto salir del edificio en el que estaban alojados para pasar el resto de sus días de descanso junto a un hermano de Luis Fernando.Sergio Barth, quien vive en Miami, habló con su hermano la noche del miércoles y esperaba encontrarse con la familia al día siguiente para recibirlos. Pero nunca ocurrió."Yo les había facilitado un celular de acá,dijo Sergio poco después del siniestro.Su hermano y su cuñada son abogados. Él ha estado vinculado a proyectos públicos y de innovación en Medellín."Será difícil encontrarlos, perodijo el familiar a periodistas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestraapp y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.