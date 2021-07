Derrumbe en Miami: la polémica sobre qué hacer con el terreno donde se alzaba eledificio que colapsó, dejando al menos 97 muertos

Cuando se cumplen cuatro semanas del colapso de Champlain Towers South en la localidad de Surfside, al norte de Miami Beach, que dejó al menos 97 muertos, la polémica no cesa sobre qué hacer con el terreno en el que se alzaba el edificio.Hace unos días, un juez dio su visto bueno a la venta del terreno donde se ubicaba el edificio de 12 plantas que se desplomó la madrugada del pasado 24 de junio por causas que aun están siendo investigadas.El juez de Miami-Dade Michael Hanzman tomó la decisión con el objetivo de que se pueda compensar económicamente a las víctimas del derrumbe, tanto a las que sobrevivieron como a las que perdieron la vida.Se calcula que el terreno podría venderse por más de US$100 millonesa un promotor inmobiliario interesado en construir un edificio nuevo. Medios locales aseguraron que algunas compañías ya han mostrado su interés en el solar.A esos US$100 millones habría que sumar unos US$50 millones que pagarán las aseguradoras, por lo que los afectados por el derrumbe -muchos de los cuales lo han perdido todo- se repartirían al menos US$150 millones."La preocupación de la corte siempre han sido las víctimas aquí presentes", dijo el juez en una audiencia este miércoles, añadiendo que el grupo de los que serán compensado incluye a visitantes e inquilinos, y no sólo a los propietarios. "Se protegerán sus derechos".Los $150 millones no incluyen ninguna indemnización que se pueda obtener de las numerosas demandas que ya fueron presentadas tras el derrumbe.

Getty Images

Polémica decisión

La decisión de autorizar la venta del terreno para que se construya un nuevo edificio, que consideran que es demasiado pronto para tratar este asunto y creen que en el lugar del derrumbeSoriya Cohen, quien perdió a su marido Brad en el derrumbe, aseguró en una entrevista con una televisión local no entender la decisión del juez."Ni siquiera puedo imaginar tal profanación. Imagínese si ese fuera su cónyuge, sus padres o sus abuelos y, para ganar dinero, se basaron en eso".Cohen dijo que el sitioy construir sobre él seríaEn un editorial publicado hace unos días, el diario Miami Herald también aseguraba que no se debería construir un edificio nuevo sin incluir un memorial para las víctimas"Aunque estamos de acuerdo con la intención del juez de compensar a las familias lo más generosamente posible, el descontento de estas familias por la decisión es un recordatorio de que las emociones son tan crudas, que incluso las decisiones bien intencionadas no agradarán a todos en cada paso del largo, largo camino que este caso debe recorrer", se leía en el editorial.El abogado Renier Díaz de la Portilla, quien representa a Martin Lagesfeld, quien perdió a su hermana Nicole y a su cuñado Louis Sadovnic en el colapso, le dijo al Miami Herald: "Esto no se trata de dinero;. Estas víctimas necesitan un monumento y un entierro adecuados ".En cualquier caso, en una audiencia este miércoles varios de los propietarios que sobrevivieron al derrumbe dijeron ante el juez que quieren que el terreno sea vendido para poder recuperra algo de lo que han perdido.Mientras, hace unos días, el alcalde de Surfside aseguró queEste miércoles medios locales publicaron unas imágenes en las que se ve que el solar donde se levantaba Champlain Towers South está ahora prácticamente limpio y despejado.La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo en un comunicado que el lugar del derrumbe del edificio "se ha limpiado en su mayor parte" y los escombros fueron trasladados a una zona cerca del aeropuerto, mientras los equipos de recuperación "continúan buscando con enorme cuidado y diligencia" para recuperar a cualquier posible víctima.