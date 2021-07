Derrumbe en Miami: el video que muestra escombros y agua en el garaje del edificio en Miami minutos antes de que este colapsara

Adriana Castillero

La grabación difundida primero en TikTok muestra la caída de agua y escombros en el estacionamiento subterráneo del edificio siete minutos antes de que se colapsara parcialmente.

A medida que pasan los días, se van conociendo más detalles de las posibles causas del trágico derrumbe de un edificio en Miami.Un nuevo video muestra parte de lo que ocurrió la madrugada del pasado 24 de junio, cuando el condominio Champlain Towers South colapsó en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach.La grabación muestra la caída de agua y escombrosen el estacionamiento subterráneo del edificio minutos antes de que este colapsara parcialmente.https://www.youtube.com/watch?v=0g1sNRSOz44Las imágenes fueron captadas por AdrianaSarmiento, una turista colombiana que se alojaba en el condominio Bluegreen Vacations Solara que se ubica al cruzar la calle.La grabación coincide con el testimonio de dos residentes del edificio, quienes aseguraron haber vistocómo colapsabala plataforma de la piscina -que estaba encima del estacionamiento- minutos antes del derrumbe del edificio.Una inspección realizada en 2018 por una consultoría de ingeniería detectó problemas de filtración de agua desde la plataforma del edificio hacia el techo del estacionamiento.

Minutos antes

Getty Images El video fue tomado desde el condominio contiguo (azul), desde donde se veía el estacionamiento subterráneo del Champlain Towers South.

Los señalamientos previos

Getty Images Decenas de mujeres, hombres y niños están desaparecidos tras el colapso parcial del Champlain Towers South.

De acuerdo con Sarmiento, el video fue grabado a la 01:18 hora local,del condominio.La mujer y su pareja escucharon un fuerte ruido y se acercaron a Champlain Towers South para ver qué estaba sucediendo.Desde su ubicación grabaronen el estacionamiento subterráneo del edificio vecino.Sarmiento y Castillero explicaron a la cadena CNN que vieron a algunos residentes de Champlain Towers South salir a sus balcones confundidos sobre lo que estaba ocurriendo.Aseguran que hicieron señas para advertirles de lo que ocurría y pedirles que salieran, pero "no les entendían"."Esas imágenes siguen en mi mente… ha sido muy difícil para mí pensar en todas las personas que vivían ahí", dijo Sarmiento a CNN."Nunca pensé que el edificio fuera a colapsar, porque en EE.UU. eso nunca ocurrió antes", comentó Castillero.Otro video de la pareja muestra los minutos posteriores al colapso, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar."Todos se murieron… todos se murieron, Dios mío", se escucha decir a Sarmiento entre llantos.Tres años antes de la tragedia, el ingeniero Frank Morabito presentó un reporte de inspección en el que señaló que habíapor la losa de concreto de la piscina.El experto indicó que por un error de diseño, esa superficie facilitaba la filtración de agua al interior del concreto.La noche del derrumbe, al menos dos residentes notaron que algo ocurrió en la zona de la piscina.Sara Nir dijo al diario The Washington Post que poco antes de la 01:00 escuchó "golpes", como si alguien estuviera haciendo reparaciones.Unos 15 minutos después, oyó un sonido similar a una pared derrumbándose, se dirigió al vestíbulo del edificio para hablar con un encargado y entonces vio que había un colapso en la plataforma de la piscina.Pudo ponerse a salvo antes del derrumbe con sus dos niños, explicó al diario.Otra residente, Cassondra Billedeau-Stratton, llamó a su esposo por teléfono y le dijo que desde su balcón en el cuarto piso se veía un hoyo en la terraza de la piscina. Luego se cortó la llamada.Billedeau-Stratton es una de las desaparecidas, explicó su esposo Mike Stratton al diarioMiami Herald.Las autoridades han dicho que exploran todas las hipótesis para determinar qué ocurrió exactamente, pero demorará un tiempo saber cuál fue la causa de la tragedia.