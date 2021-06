Derrumbe en Miami: el horror que provocó el colapso de un edificio de apartamentos

Getty Images

Decenas de personas continúan desaparecidas.

"Sucedió alrededor de las 2 de la mañana. Nos despertamos por una onda de sonido que azotó las ventanas y salimos a ver qué pasaba", cuenta Juan Esteban Triana, un joven brasileño criado en Colombia que vive cerca del edificio que se derrumbó este jueves en la zona de Surfside, al norte de Miami Beach.Decenas de personas que habitaban la torre de 12 pisos permanecen desaparecidas y sus familiares intentan desesperadamente encontrarlos. "Sentimos como un temblor y a los dos minutos vimos pasar ambulancias y socorristas. La zona quedó bloqueda. Con mi familia lo primero que hicimos fue salir a la calle y vimos a gente en los balcones pidiendo auxilio y alumbrando con las linternas de sus teléfonos, le dice a BBC Mundo desde el sitio donde ocurrió la tragedia."Estaban gritando desesperadamente. Nosotros intentamos socorrerlos pero no nos dejaron pasar. Fue muy frustrante porque estábamos frente a las personas que estaban pidiendo auxilio y no podíamos hacer nada. Es muy triste"."Lo único que pudimos hacer fue ofrecer la casa para dar alimentos o para que los policías pudieran usar los baños. Vimos drones y helicópteros. Esto es muy fuerte, me siento muy frustrado por ver gente pidiendo auxilio y no poder hacer nada más que mirar".

BBC

Juan Esteban Triana vio personas pidiendo auxilio desde los balcones del edificio.

Una impotencia compartida por el resto de los vecinos que salieron a la calle este jueves a contemplar el horror de la tragedia frente a sus casas.Como si fuera una pesadilla, la gente que caminaba por el sector, algunos de ellos turistas, grababan con sus celulares la impactante imagen de un torre destruida frente al mar. Una mujer cargando una maleta llorabay gritabamientras caía al suelo de rodillas.Rápidamente se la llevaron a un centro comunitario ubicado a pocas cuadras del lugar de la tragedia donde estaban reunificando familias.https://twitter.com/MiamiDadeFire/status/1408177688515428353Una tras otra pasaban las ambulancias, los carros de bombero y los equipos de rescatistas que llegaban a apoyar las labores de quienes estaban trabajando en el lugar desde la madrugada.Uno de los rescatistas que participaban en la operación le dijo a BBC Mundo que la prioridad de su trabajo era la búsqueda de sobrevivientesentre los escombros.

Getty Images

El edificio colapsó cerca de las 2 de la madrugada por causas que se investigan.

Llovía copiosamente, como suele ocurrir en esta época del año en Miami. En la playa había algunas personas observando atónitas el estado en el que quedó el edificio y equipos de televisión despachando en vivo para canales de todo el mundo.Desde la arena la vista era desgarradora. Y aunque la policía tenía acordonada la zona más próxima al edificio ubicado en la avenida Collins 8777, el derrumbe se podía ver desde cualquier sitio.Desde algunos de los balcones colgaban restos de muebles y escombros a punto de caer del edificio. Era como estar frente a una escena de destrucción después de un terremoto.

Getty Images

Luz Marina sostiene una foto de su tía, Marina Azen, a quien no ha podido encontrar.

Aún se desconoce la causa del colapso de esta torre que forma parte del complejo residencial Champlain Towers, construido hace 40 años.Tampoco hay respuestas para quienes todavía no logran dar con el paradero de sus seres queridos, muchos de ellos latinoamericanos que estaban de vacaciones o vivían en el edificio.Decenas de personas rescatadas fueron trasladadas a hospitales de la zona, algunas de ellas en estado grave. Es por eso que algunos de los familiares de los desaparecidos tienen la esperanza de que los suyos se encuentren en alguno de los centros de salud. O que estén con vida y logren ser rescatados de entre los escombros.

