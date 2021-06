Derrumbe en Miami: ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros?

Reuters

Los familiares se aferran a la esperanza de que aún puedan hallarse sobrevivientes.

El rescate del adolescente Jonah Handler sigue siendo una imagen de esperanza, tras el derrumbe del edificio residencial Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami, en la madrugada del jueves 24 de junio.Los bomberos lograron sacar a Jonah, de 15 años, de una pila de cemento y acero retorcido. Pero las operaciones de rescate en la montaña de escombros es tan compleja que hasta el momento solo se confirmó la muerte de 12 personas. 149 personas siguen desaparecidas.A siete días de la tragedia, los familiares se aferran a la esperanza de que aún haya sobrevivientes entre los escombros.En algunos casos los operativos de búsqueda son abandonados una semana después de un derrumbe o terremoto, si han transcurrido dos días sin ningún rescate.

CNN

El rescate del adolescente Jonah Handler se transformó en un símbolo de esperanza.

Pero se han registrado casos de víctimas que sobrevivieron por períodos mucho más prolongados.En mayo de 2013, por ejemplo, una mujer fue retirada con vida de los escombros 17 días tras el colapaso de una fábrica en Bangladesh. Y tras el terremoto de Haití en 2010, que dejó al menos 200.000 muertos, un hombre fue rescatado luego de 12 días de entre los escombros de una tienda.

Oxígeno y agua

Getty Images Reshma Begum fue rescatada 17 días después del colapso de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh en 2013.

El síndrome de aplastamiento

Getty Images El condominio Champlain Towers South colapsó en la madrugada del jueves.

"Deben regresar una y otra vez"

Getty Images Los rescatistas deben avanzar muy lentamente y regresar varias veces al mismo lugar.

Hay diferentes factores que juegan un papel crucial para que una persona pueda sobrevivir."En edificios colapsados, espacios en los que la gente pueda sobrevivir, y eso explica que los equipos de rescate continúen con su trabajo", señaló a BBC Mundo Ray Gray, quien durante tres décadas participó en rescates con la ONG británica International Rescue Corps.Gray ha estado en terremotos en Afganistán, Irán, Honduras y Colombia, entre otros países.Un elemento clave es el acceso a oxígeno."El oxígeno en general suele no ser un problema en un edificio colapsado porque", afirmó Gray. El siguiente factor esencial es acceso a agua."Cuando un edificio colapsa las alarmas de incendios en general activan rociadores de agua. En el edificio se habrá cortado el suministro de gas y electricidad para evitar explosiones o incendios, pero el de agua permanence porque"."He estado en rescates en los que los bomberos rocían los escombros con agua para que pueda gotear y llegar a personas atrapadas".Aún si una persona es hallada con vida, puede enfrentar problemas graves debido al llamado síndrome de aplastamiento o crush syndrome."El síndrome de aplastamiento es una necrosis o muerte de los músculos debido a una compresión de cualquier causa, por ejemplo, una persona que puede quedarse atrapada una pierna en un accidente de agricultura, o de una máquina, o generalmente en un derrumbamiento, el típico ejemplo es un terremoto o la caída de un edificio", explicó a BBC Mundo el Dr. José Luis Górriz, presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología y jefe del servicio del Hospital Clínico Universitario de Valencia. "Entonces al comprimir los músculos especialmente de las piernas, se produce una isquemia, les falta riego sanguíneo, se inflamación y esa inflamación y falta de riego sanguíneo puede producir muerte del músculo, muerte celular"., que pueden causar dos complicaciones graves, señaló el Dr. Górriz."Una es que fragmentos de una parte del músculo que se llama mioglobina, como si obstruyeran las tubería de formación de la orina y eso induce que el paciente orine menos o deje de orinar. Entonces hay que desobstruir eso de alguna manera con goteros (suero fisiológico) o con fluidos"."En segundo lugar como la célula se necrosa, las células musculares y otras células, y el 90% delestá dentro de la célula, entonces sale de la célula al torrente circulatorio, a la sangre, y se produce una elevación muy importante de potasio que puede producir una arritmia y la muerte".El rescate de sobrevivientes debe por ello ser extremadamente cuidadoso."Hay que poner goteros para aumentar el volumen de perfusión, aumentar la cantidad de sangre que hay en los vasos, para que haga como una especie de desobstrucción"."Si ese riñón no se recupera con goteros inmediatamente pues necesitaría diálisis. En general la recuperación mediante goteros o mediante diálisis suele asociarse a buen pronóstico a corto o medio plazo si se actúa rápidamente"."Pero luego hay otro problema al que se enfrentan los médicos y es que cuando al paciente lo sacan de los escombros, existe mucho peligro añadido, porque cuando lo sacan todas esas sustancias que estaban comprimidas por los escombros se liberan a la sangre y hacen un fenómeno de toxicidad".Gray asegura que debido a la complejidad del rescate, no puede avanzarse velozmente, o se aumentaría el riesgo de que los escombros pongan en peligro a personas atrapadas que aún puedan estar con vida. Y es esencial que los rescatistas vuelvan al mismo lugar varias veces."Cuando buscamos personas y hace mucho calor. Pero de noche cuando está más fresco se despiertan y por eso los equipos de rescate están activos durante la noche"."Los rescatistas deben regresar una y otra vez al mismo sitio para asegurarse de que no se perdieron de captar señales de alguna persona atrapada que estaba dormida o inconsciente la primera vez que estuvieron allí".Aunque hallar sobrevivientes luego de varios días puede ser extraordinario, esos casos sí ocurren.Gray lideró el rescate de adolescentes tras un terremoto en Pakistán hace 15 años. "Toda la colina había colapsado, cuando llegamos una maestra nos dijo que escuchaba voces. Logramos hacer un túnel y después de cuatro horas llegamos a tres adolescentes de unos 14 años". "Estaban en un hueco, acostados, con poco espacio, uno de ellos, el que estaba en el medio, había fallecido, pero dos de ellos sobreviveron más de cuatro días bajo los escombros". "Para mí fue una mezcla de inmensa alegría y al mismo tiempo tristeza, hubiera querido rescatar a los tres con vida".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.