Derrumbe en Miami: cómo el edificio colapsó en solo 12 segundos

12 segundos. Eso es lo que demoró un edificio residencial de 12 pisos de Surfside, al norte de Miami Beach, en derrumbarse.Los equipos de rescate iniciaron inmediatamente una búsqueda desesperada de sobrevivientes entre los escombros.Esto es lo que sabemos sobre lo que sucedió.

Todo pasó muy rápido

Casi la mitad del edificio se derrumbó

Muchos quedaron atrapados entre los escombros

El edificio "se estaba hundiendo"

Una gran parte del edificio Champlain Towers, en el paseo marítimo de Surfside, se derrumbó en la madrugada del jueves.Todo sucedióLa gente describió haber escuchado lo que pareció ser como un trueno antes de ver una enorme nube de polvo.Un testigo comparó la escena con los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.Champlain Towers contaba con 136 apartamentos y 55 de ellos acabaron destruidos, dejando una montaña de escombros.Las imágenes tomadas antes y después del colapso muestran la magnitud del daño.Las capas destrozadas y comprimidas de los pisos colapsados del edificio se pueden ver en el suelo y fueron descriptas como una "pila de panqueques". El derrumbe ocurrió mientras muchos aún dormían.Los muebles y pertenencias de los residentes se podían ver en lo que quedaba de sus hogares.Al menos cuatro personas murieron, pero decenas más están desaparecidas.Mientras las familias aguardan desesperadamente noticias, los equipos de búsqueda trabajan día y noche utilizando cámaras de sonar y perros entrenados para rastrear entre los escombros sobrevivientes.Los equipos también excavaron un túnel desde un estacionamiento subterráneo debajo del edificio en un esfuerzo por encontrar víctimas.Pero las autoridades dicen que los esfuerzos son peligrosos porque los escombros podrían caer sobre ellos.Aún no está claro qué causó el colapso del edificio de 40 años.Pero la estructura estaba pasando por un proceso estándar de "recertificación" y requería reparaciones, informaron las autoridades.Los expertos que estudiaron el área donde se encontraba el edificio dijeron que el terreno en el que se construyó se estaba hundiendo durante la década de 1990.El estudio de un investigador de la Universidad Internacional de Florida encontró que el área alrededor del edificio, construida sobre humedales recuperados, se había estado hundiendo a un ritmo de dos milímetros por año durante las últimas tres décadas.Sin embargo, el autor del informe, el profesor Shimon Wdowinski, advirtió que el estudio era solo una foto instantánea en el tiempo y dijo que no era probable que el hundimiento del terreno por sí solo provocara el colapso de un edificio.Por Dominic Bailey, David Brown, Ana Lucía González, Mike Hills, Lucy Rodgers, Joy Roxas y Sean Willmott.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.