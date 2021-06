Derrumbe en Miami: asciende a 9 el número de muertos por el colapso de un edificio de apartamentos

Reuters

Con el paso de los días se hace más difícil mantener la esperanza de encontrar sobrevivientes.

La cifra de muertos tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Florida, aumentó a 9, según informó la alcaldesa del condado de Miami-Dade en rueda de prensa este domingo."Pudimos recuperar cuatro cuerpos más entre los escombros, así como otros restos humanos", explicó la alcaldesa Daniella Levine Cava ante los periodistas."A día de hoy, una víctima murió en el hospital y recuperamos ocho víctimas mortales en el lugar, por lo que confirmo que actualmente el balance de muertos es nueve"."Hemos identificado a cuatro de las víctimas e informado a sus seres queridos", continuó.Más de 150 personas siguen sin ser localizadas.El edificio Champlain Towers South, situado en Surfside en el límite con Miami Beach, se derrumbó en la madrugada del jueves por causas que están por determinar.

EPA

Se desconocen las causas precisas del derrumbe del edificio Champlain Towers South.

Una búsqueda exhaustiva

Reuters Los equipos de rescate trabajan por turnos para garantizar la seguridad y evitar el agotamiento.

¿Qué pasó?

BBC

El complejo tiene más de 130 apartamentos, 80 de los cuales estaban ocupados. Y se estima que 55 se derrumbaron. La búsqueda está siendo lenta y exhaustiva, y se ha visto dificultada en los últimos días por varios incendios entre los restos del edificio y malas condiciones climáticas.Las autoridades dicen que el fuego está ya bajo control.Los equipos están usando, así como maquinaria pesada para mover los escombros y perros especializados en la localización de personas.Levine Cava insistió en que los rescatistas están ante un "riesgo extremo" al desplazarse por los escombros.Los jefes de las distintas agencias implicadas en los trabajos de rescate insisten en la posibilidad de que haya sobrevivientes entre los escombros.La alcaldesa Levine Cava explicó que la zanja que cavaron los equipos de rescate entre los restos del edificio es de gran utilidad."Tiene más de 40 metros de longitud, 7 metros de ancho y más de 13 metros de profundidad", precisó, "y es fundamental para el proceso de búsqueda".Según indicó la alcaldesa, la existencia de la zanja permitió que se recuperaran los últimos cuerpos.El derrumbe ocurrió antes de las 2:00 am hora local del jueves (6:00 GMT) y afectó a la parte trasera de Champlain Towers South, uny más de 130 apartamentos frente al mar."La parte trasera del edificio, probablemente un tercio o más, está totalmente destrozada", dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett. Varios testigos le describieron a BBC Mundo que oyeron un enorme estruendo en ese momento."Una onda de sonido azotó las ventanas y salimos a ver qué pasaba", contó Juan Esteban Triana, un joven brasileño criado en Colombia que vive a una cuadra del complejo en el que ocurrió el colapso."Vimos, pero cuando nos acercamos para ayudar ya habían llegado policías de todas partes de Miami que cerraron la avenida", agregó."Ofrecimos la casa para dar alimentos o para que los policías pudieran usar los baños. Me siento muy frustrado por ver gente pidiendo auxilio y no poder hacer nada más que mirar".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.