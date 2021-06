Derrumbe de un edificio en Miami en fotos

EPA

Un derrumbe en un edificio de 12 pisos en Miami Beach, Florida, dejó este jueves al menos una persona muerta, ocho heridas y 51 desaparecidas. El colapso se produjo en una parte de Chaplain Towers, un condominio de 12 plantas y 100 apartamentos construido en 1981 frente al mar, en Surfside.

Reuters Varias personas esperan noticias en las inmediaciones del edificios derrumbado.

La comisionada del condado de Miami-Dade, Sally Heyman, informó a CBS News que 51 personas que se supone residen en el edificio no habían podido ser ubicadas a primera hora del jueves.El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que viajaría hasta el lugar durante la jornada. "Nos estamos preparando para algunas malas noticias solo por la destrucción que estamos viendo", advirtió.Mientras en el lugar se inició un enorme operativo de rescate con perros rastreadores para buscar entre los escombros del edificio colapsado en horas de la madrugada.Las autoridades no tenían claro si los trabajos que se estaban realizando en el techo del edificio de cuarenta años contribuyó al desastre.