Daunte Wright: declaran culpable de homicidio a la policía que confundió una pistola con un taser y mató a un joven negro en Minneapolis

Una exagente de policía de Minnesota, Estados Unidos, fue declarada culpable de homicidio involuntario por disparar contra un automovilista negro en abril.Kim Potter, de 49 años, alegó que sacó por error su arma reglamentaria en lugar de una pistola taser -que realiza descargas eléctricas no letales- y mató a Daunte Wright, de 20 años, tras ser detenido por una infracción de tránsito. Esta muerte ocurrió en un momento de gran tensión en EE.UU., mientras se celebraba el juicio por el asesinato de George Floyd, cuyo fallecimiento a manos de un policía en 2020 desató protestas en todo el país.

Reacciones

EPA Aubrey Wright, padre de Daunte Wright, y Katie Wright, su madre, frente al palacio de justicia tras el veredicto contra la expolicía Kim Potter.

Cómo fue la muerte de Daunte Wright

Brooklyn Center Police Department Imágenes muestran el momento en el que la policía disparó contra el joven.

Impacto

La condena a Potter se conocerá el 18 de febrero.En cuatro días, los 12 miembros del jurado deliberaron durante aproximadamente 27 horas antes de llegar a una decisión.El primer cargo contra Potter, homicidio involuntario en primer grado, se aplica a los casos en los que el acusado causa la muerte de alguien mientras intentaba cometer un delito menor.Los fiscales acusaron a Potter de matar a Wright como resultado de suEl segundo cargo, homicidio involuntario en segundo grado, se aplica en los casos en que una muerte es causada por negligencia y la asunción de riesgos irrazonables.El primer cargo conlleva una pena máxima de 15 años y una multa de hasta US$30.000. El segundo cargo se castiga con hasta 10 años de prisión y una multa de US$20.000.Mientras se leía el veredicto, Potter mantuvo la cabeza hacia abajo, mirando al jurado solo brevemente.La jueza Regina Chu ordenó que Potter fuera detenida sin posibilidad de pago de fianza hasta la sentencia.En el recinto, se escuchó a uno de los parientes de Potter gritar "te amo Kim", a lo que ella respondió "te amo" mientras la estaban esposando, según reporteros en la corte.Fuera del palacio de justicia, una multitud de manifestantes celebró el veredicto, algunos corearon el nombre de Wright y la frase "la gente nunca podrá ser derrotada".En declaraciones a los periodistas, la madre de Wright, Katie, dijo que sintió "cuando escuchó el veredicto y agregó que fue una "larga lucha por la rendición de cuentas".El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que el veredicto de culpabilidad "muestra al mundo entero" que quienes hacen cumplir la ley "también están dispuestos a vivir de acuerdo con ella"."Mis pensamientos también están con Potter", agregó Ellison, señalando que la expolicía estaba "arrepentida".El 11 de abril de este año, la policía detuvo a Wright por portar una placa caducada. Luego notaron que tenía una orden de arresto pendiente por no haber comparecido ante la Justicia por los delitos de posesión ilegal de un arma.La defensa de Potter afirmó que el tiroteo tuvo lugar cuando Wright se resistía al arresto.Las imágenes de la cámara corporal de la policía reproducidas durante el juicio mostraron a Potter gritando repetidamente "taser" antes de disparar con su arma.Más tarde se ve a Potter sentada en la acera llorando. En un momento se le puede escuchar decir que "agarró el arma equivocada" y que creía que iría a la cárcel.El incidente tuvo lugar mientras se celebraba el juicio contra el expolicía Derek Chauvin también en Minneapolis, por la muerte de George Floyd. El abogado defensor Earl Gray argumentó que las acciones de Wright finalmente lo llevaron a la muerte, y agregó que sería difícil probar que Potter buscó conscientemente quitarle la vida."¿Cómo puedes manejar de manera imprudente, consciente, un arma si no sabe que la tienes?. Un error no es un crimen", afirmó Gray.Los fiscales dijeron que Potter, con una carrera en la policía de 26 años, debería haber sabido la diferencia entre su arma y una taser. La asistente del fiscal general de Minnesota, Erin Eldridge, argumentó que el caso se trataba de"No hay una defensa por 'error'", dijo otro fiscal, Matt Frank.Ayesha Bell Hardaway, profesora adjunta de derecho en la Universidad Case Western Reserve en Ohio y codirectora del Instituto de Justicia Social, le dijo a la BBC que sigue siendo "muy raro" que los agentes de policía sean considerados legalmente responsables de las muertes que ocurren en el cumplimiento de su deber.La condena de Potter, dijo, podríade todo el país."Sería casi axiomático que un agente debería estar sujeto al mismo estándar que el resto de nosotros por comportamiento imprudente, porque las consecuencias son muy graves", dijo. "Pero no hay vuelta atrás para la familia Wright".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.