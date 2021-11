Covid-19: Austria vuelve a ordenar el confinamiento total y hace obligatoria la vacunación

Reuters

Uno de cada tres austríacos aún no está vacunado, una de las tasas más bajas de Europa occidental

Días después de impusiera un confinamiento a los no vacunados, Austria decidió este viernes ampliarlo a todos los ciudadanos a nivel nacional debido al aumento de los casos de contagio de covid-19. El canciller Alexander Schallenberg dijo que el confinamiento durará por lo menos 20 díasy señaló que será obligatorio estar vacunado antes del 1 de febrero de 2022. Estas medidas, que entrarán en rigor este lunes 22 de noviembre, se toman debido al alto número de contagios registrados en los últimos días, además de que el país tiene los números más bajos de vacunación en Europa Occidental. Muchos otros países de la región están imponiendo restricciones debido al aumento de los casos."No queremos una quinta ola", dijo Schallenberg después de reunirse con los gobernadores de las nueve provincias de Austria en un centro turístico en el oeste del país.Las últimas cifras señalan un dramático aumento de casos: 15.000 contagios diarios en la última semana en un país de nueve millones de habitantes. El ministro de salud austriaco Wolfgang Mückstein señaló que esta medida fue tomada como "último recurso".

Austria había impuesto medidas de confinamiento a los no vacunados unos días atrás.

Según las medidas, los austríacos deberán trabajar desde casa, se cerrarán las tiendas que no sean esenciales y las escuelas solo permanecerán abiertas para los niños que necesiten un aprendizaje presencial. Estas medidas continuarán hasta el 12 de diciembre, pero se volverán a evaluar después de 10 días.

El resto de Europa

En otras regiones de Europa, el primer ministro de Eslovenia, Eduard Heger, anunció un confinamiento para los no vacunados que comenzaría el lunes, y el gobierno checo también está limitando el acceso a una variedad de servicios.debido al aumento de casos. Y por su parte varios líderes regionales en Alemania han acordado ordenar una serie de restricciones a los no vacunados en áreas donde los casos de covid-19 estén en aumento. Sin embargo, el de Austria es el primer confinamiento total impuesto por un país de la Unión EuropeaEl director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, ha advertido de un invierno difícil en términos de contagios. Culpó de ello a la insuficiente cobertura de vacunación junto con "la flexibilización de las medidas preventivas y la propagación de la variante Delta más transmisible".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.