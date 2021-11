Coronavirus: violentas y masivas protestas en toda Europa por las nuevas restricciones contra la covid-19

Getty Images

Manifestantes se enfrentan a la policía en Bélgica en medio de las protestas contra las medidas de covid-19 y el pase sanitario impuestos en el país.

Decenas de miles de personas marcharon este domingo en Bruselas, la capital belga, para protestar contra las medidas anti-covid. Algunos manifestantes lanzaron material pirotécnico a los policías, que respondieron a su vez con gases lacrimógenos y chorros de agua.Los manifestantes se oponen principalmente a la implementación depasessanitarios que impiden a los no vacunados entrar a restaurantes o bares, entre otros locales comerciales.Esto se produce después de nuevas protestas en los Países Bajos contra las restricciones impuestas para prevenir el contagio de coronavirus.

AFP Manifestantes incendian barricadas en el centro de Bruselas

Las restricciones

AFP Los manifestantes lanzan material pirotécnico y queman bicicletas en las calles de La Haya

Manifestaciones y disturbios

Getty Images La policía utilizó caballos y perros para dispersar a los manifestantes en La Haya

AFP Decenas de miles de manifestantes se reunieron en la plaza central de Viena

AFP La policía antidisturbios holandesa fue atacada con piedras y material pirotécnico en La Haya

El viernes en la noche, los choques entre manifestantes y autoridades en Rotterdam se tornaron violentos.Las calles en Austria, Croacia e Italia también se llenaron de manifestantes.Ense han endurecido las reglas sobre el uso de las mascarillas y ya se exigen pases de vacunación contra la covid-19 para acceder a restaurantes.Además, la mayoría de los belgas tendrá que trabajar desde casa cuatro días a la semana hasta mediados de diciembre y está previsto hacer obligatoria la vacunación del personal sanitario.El sábado la(OMS) dijo estar "muy preocupada" por el aumento de los casos de coronavirus en el continente.}Su director regional, el doctor Hans Kluge, le dijo a la BBC que a menos que se refuercen las medidas en toda Europa, es probable que se registre."La covid-19 se ha convertido de nuevo en la primera causa de mortalidad en nuestra región", afirmó. "Sabemos lo que hay que hacer" para combatir el virus: vacunarse, usar mascarillas y utilizar pases de covid, agregó.Gobiernos de todo el continente están introduciendo nuevas restricciones para intentar atajar el aumento de las infecciones. En varios países se están registrando cifras récord de casos diarios.El sábado en los, por segunda noche consecutiva, se registraron en varias ciudades.Manifestantes encapuchados prendieron, mientras la policía antidisturbios utilizó caballos y perros para disolver a la multitud. Las autoridades declararon estado de emergencia en la ciudad y al menos siete personas fueron detenidas.La policía dijo que una ambulancia que transportaba a un paciente fue atacada con piedras. Los agentes de la ciudad indicaron en redes que cinco compañeros resultaron heridos, uno de los cuales fue trasladado a un centro médico por una lesión en la rodilla.En el resto del país, dos partidos de fútbol de la máxima categoría se interrumpieron brevemente después de queLos aficionados tienen prohibido el acceso a los estadios debido a las nuevas normas por el coronavirus.Los disturbios se produjeron después de una noche similar en Rotterdam, cuyo alcalde, Ahmed Aboutaleb, calificó lo sucedido comoEn medio de los hechos, la"porque la situación ponía en peligro la vida", según declaró a Reuters un portavoz de la policía.Al menostras ser impactados y reciben atención en hospitales. Las autoridades abrieron, entretanto, una investigación.impuso un cierre parcial de tres semanas el pasado fin de semana tras registrar un pico récord de casos de covid-19. Los bares y restaurantes deben cerrar a las 20:00 horas y se prohíbe la presencia de multitudes en los eventos deportivos.Decenas de miles de personas protestaron en, la capital austriaca, después de que el gobierno anunciara un. Es el primer país europeo que convierte la inoculación en un requisito legal.Con banderas nacionales y pancartas en las que se leía "Libertad", los manifestantes gritaron "¡Resistencia!" y abuchearon a la policía. El país entrará en un, con el cierre de todos los comercios, excepto los esenciales, y la orden de trabajar desde casa., directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, describió la vacunación obligatoria como un.En entrevista con la BBC, Ammon dijo que las estrictas medidas podrían hacer que las personas que aún dudan de la vacuna —pero que no la rechazan del todo— se aparten completamente de ella.En, miles de personas se manifestaron en la capital, Zagreb, para mostrar su rechazo a la vacunación obligatoria de los trabajadores del sector público, mientras que en, otros miles se reunieron en el antiguo Circo Máximo de Roma para oponerse a los certificados delexigidos en los lugares de trabajo, los locales y el transporte público.En, las autoridades enviaron decenas de policías para disolver los disturbios en la isla caribeña de Guadalupe, departamento francés de ultramar. Durante la noche se produjeron disturbios que incluyeronAlgunos manifestantes prendieron fuego a los negocios.El ministro del Interior,, afirmó que algunos de los implicados en los hechos violentos utilizaron "munición real" contra las fuerzas de seguridad, y advirtió que habrá una respuesta "firme" contra quienes provoquen desórdenes públicos. El Secretario de Sanidad británico,, ha declarado que por el momento no hay planes para cambiar las normas de viaje entre Reino Unido y Alemania, en vista del creciente número de casos allí.