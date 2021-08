Coronavirus: por qué la OMS pidió postergar las vacunas de refuerzo contra la covid-19 hasta fines de septiembre

Reuters

Muchos de los países de bajos ingresos que están sufriendo un aumento de casos de covid-19 no han podido vacunar a una parte significativa de su población.

Mientras decenas de países alrededor del mundo apenas han logrado vacunar a poco más del 1% de su población contra el coronavirus, ya hay países que están planificando administrar una dosis de refuerzo.Esta idea ha sido cuestionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este miércoles hizo un llamamiento a postergar cualquier refuerzo al menos hasta finales de septiembre.Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo que esta suspensión temporal permitiría que al menos el 10% de la población de cada país sea vacunada.Varios países, incluyendo Israel y Alemania, ya anunciaron planes para administrar las dosis de refuerzo, pero Tedros advirtió que los países más pobres se están quedando atrás en la vacunación.De acuerdo con la OMS, los países de bajos ingresos solamente han podido administrar 1,5 dosis por cada 100 habitantes debido a la falta de vacunas. Tedros dijo que hace falta cambiar esta situación y que la mayoría de las vacunas deberían estar destinadas a los países de menos ingresos."Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su gente de la variante Delta. Pero no podemos aceptar que países que ya han usado la mayor parte del abastecimiento global de vacunas usen más de este", señaló.

Refuerzos en camino

Al ritmo de vacunación actual es difícil lograr el objetivo de la OMS de vacunar al menos a 10% de la población de cada país.

La OMS hizo este llamado en un momento en el que intenta cerrar la brecha entre los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos.Esa institución, pero es poco probable que se pueda lograr ese objetivo con las tendencias actuales.En países como Haití o la República Democrática del Congo, ninguna parte de sus poblaciones ha recibido dos dosis de la vacuna.En Indonesia, que ha sufrido un aumento de las infecciones y de las muertes en los últimos meses -especialmente debido a la variante Delta-, solamente 7,9% de su población está completamente vacunada, de acuerdo con los registros del proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford.Mientras tanto,y Alemania anunció este martes que empezaría a ofrecer una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna.En Reino Unido, se espera que a partir de septiembre las autoridades sanitarias comiencen a ofrecer un refuerzo a millones de personas consideradas como población vulnerable.Estados Unidos no ha anunciado una política sobre las vacunas de refuerzo, pero la Casa Blanca dijo el miércoles que tiene dosis suficientes para distribuir vacunas en el extranjero y, al mismo tiempo, garantizar que los estadounidenses puedan estar completamente vacunados."Definitivamente,", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.Esta no es la primera vez que Tedros pide a las naciones más ricas que donen sus vacunas a los países de bajos ingresos.En mayo pasado, hizo un llamado a las naciones más ricas para posponer los planes para dar vacunas a niños y adolescentes y, en su lugar, donar esos suministros.Tedros instó a los países a contribuir con más vacunas al esquema mundial de acceso justo Covax. Sin embargo, varios países, incluido Reino Unido, siguen adelante con sus planes para vacunar a niños y adolescentes.