Coronavirus en Francia: las lujosas cenas secretas en París en las que se ignoran las restricciones para frenar la pandemia

Algunos parisinos adinerados estarían participando de cenas secretas en medio de la nueva cuarentena impuesta en Francia, denunció una investigación periodística.

"Caviar, champagne, menús de los mejores chefs y prohibidas las mascarillas ". Así promocionaban las lujosas cenas secretas en París, en medio de la tercera cuarentena estricta impuesta en Francia por la pandemia de la covid-19.La polémica la desató una cámara oculta del canal de televisión francés M6 en unos exclusivos y costosos restaurantes clandestinos.El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ordenó una investigación policial y dijo que tales cenas, que violan las reglas de cuarentena de la covid, son "totalmente inaceptables".Francia introdujo nuevas restricciones que entraron en vigencia a nivel nacional el sábado pasado y continuarán durante cuatro semanas, con el objetivo de frenar un aumento en los casos de la enfermedad. El domingo, el número de pacientes de covid en las unidades de cuidados intensivos aumentó a 5.341, lo que puso a los hospitales franceses en situación de alerta.Todas las escuelas y comercios no esenciales están cerrados y los restaurantes y cafés permanecen desde hace cinco meses inhabilitados para atender a los clientes dentro de los locales.También hay toque de queda nocturno de 19:00 a 06:00. https://twitter.com/m6info/status/1378089447271596038

Francia impuso el fin de semana pasado una nueva cuarentena con mayores restricciones para frenar la propagación de la covid-19.

"No tenemos dos tipos de ciudadanos"

Los restaurantes y bares en París atienden a sus clientes desde hace cinco meses en ventanas y solo ofrecen comida para llevar.

El video de la cámara oculta de la investigación periodística publicada por M6 el viernes pasado muestra un comedor privado sin nombre en un barrio del denominado "distrito inteligente" de París, en el que se informa a los invitados que pueden quitarse las mascarillas. Las imágenes muestran cómo se accede a un lugar secreto con las persianas bajadas, en un edificio de departamentos. Al llegar a lo que parece ser un restaurante privado se escucha a un mesero decirle al reportero -que se hace pasar por un cliente-: "La gente que viene no usa máscaras,".Según la investigación periodística, el menú de alta cocina que se ofrece en las cenas clandestinas comienza en €160 (unos US$188) y puede llegar a costar hasta €490 (US$578) por persona.El video también muestra lo que pacer ser una cena secreta en otro sitio lujoso. La voz del informe dice que los invitados pagaron €220 (US$259) por cabeza mientras se ve a algunos de los asistentes besarse en la mejilla, ignorando todas las reglas de distanciamiento de covid., se escucha decir a una mujer.El video de la investigación periodística se volvió viral y desencadenó el hashtagde Twitter #OnVeutLesNoms, que significa "queremos los nombres".Las sanciones por delitos cometidos durante la cuarentena en Francia varían entre un año de cárcel y una multa de €15.000 (US$17.700) por poner en riesgo la vida de alguien. A cada invitado a las cenas clandestinas le correspondería una multa potencial de €135 (US$159) por violar el toque de queda y un monto similar por no usar mascarilla, detalla también el video. Al ser consultado por el informe periodístico, el ministro Darmanin dijo que en la crisis actual"Estas personas deben ser procesadas e, imagino, condenadas por haber organizado tales fiestas", agregó.Además, el ministro detalló que la policía intervenía a diario para disolver "grandes barbacoas" en los distritos de clase trabajadora "porque la gente no respeta la cuarentena"."Las reglas son las mismas para todos.", aseguró.Por su parte, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, también expresó su preocupación por lo revelado en la cámara oculta."Todos los ministros, sin excepción, están respetando las reglas y ninguno de ellos cree tener algún tipo de pase especial", dijo Le Marie.