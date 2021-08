Coronavirus en África: el aumento sin precedentes de las muertes por covid

Getty Images

"La velocidad y escala de la tercera ola (de covid-19) en África no se parece a nada que hayamos visto antes", decía Matshidiso Moeti, directora regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a principios de julio. Un mes después, la situación sigue siendo crítica."En África las muertes han aumentado en un 80% durante las últimas cuatro semanas", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, el 30 de julio en conferencia de prensa. "Gran parte de este aumento está siendo impulsado por la altamente transmisible variante delta", explicó.Este jueves, Phionah Atuhebwe, responsable por la OMS de la introducción de nuevas vacunas en África, informó: "La tercera ola de la pandemia de covid-19 en África todavía está arrasando con toda su fuerza". "Después de una leve caída la semana pasada, los casos están aumentando nuevamente, subiendo en un 19% a casi más de 278.000 en esta última semana", detalló sobre una región que, desde que comenzó la pandemia, ha registrado más de 6,8 millones de casos.Atuhebwe también explicó: "Trágicamente, las muertes en África alcanzaron un récord esta semana, con más de 6.400 muertes registradas. Hasta ahora se han registrado más de 172.000 muertes por covid-19 en África y nuestros corazones están con todos los que han perdido a un ser querido".La situación es particularmente preocupante en un continente donde solo 1,5% de la población tiene pauta de vacunación completa.En palabras del director de la OMS, "todas las regiones corren riesgo, pero ninguna más que África"."África se salvó en gran medida de la pandemia en 2020, pero no este año. Carecemos de vacunas y nos falta aire", escribió la semana pasada en la revista científica NatureMosoka Fallah, colaborador del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. y ex director general del Instituto Nacional de Salud Pública de Liberia.Según su artículo, la tasa de letalidad actual de la covid-19 en África es un 18% más alta que el promedio mundial y la situación es aún peor con los enfermos críticos: "Aproximadamente la mitad de los que ingresan en cuidados intensivos mueren en los primeros 30 días".

Este jueves John Nkengasong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de África, dijo: "Durante los últimos meses vimos cómo se ensanchaba la brecha de vacunación entre África y otras partes del mundo, y una devastadora tercera ola golpeó nuestro continente".

Lejos de los objetivos

"Siguiendo las tendencias actuales, cerca delpara finales de septiembre", dijo.Para lograrlo, la cantidad de dosis administradas por semana en el continente debería pasar de las cerca de 4 millones de dosis actuales a 21 millones. Pero hay países donde las vacunas ni siquiera han llegado. "Este es un problema muy serio si queremos tomar medidas contra esta pandemia y ponerle fin", afirmó Adhanom.Ante esta situación, este miércoles la OMS pidió una moratoria en la administración de las vacunas de refuerzo hasta al menos finales de septiembre, para intentar llegar al objetivo del 10%."Necesitamos con urgencia que se invierta la situación actual de una mayoría de las vacunas yendo a países de ingresos altos a que la mayoría vayan a países de ingresos bajos", dijo Adhanom en dicha oportunidad.Mamta Murthi, vicepresidenta de Desarrollo Humano del Banco Mundial, dijo también este miércoles: ", porque una gran parte del mundo sigue sin ser vacunada y esto es un peligro para todos".Por su parte, Fallah, hablando desde su lugar como africano, escribió: "Nuestro mundo tal como lo conocemos está al borde de un punto de inflexión; nos enfrentamos a un gran número de muertos y al colapso de economías y naciones".Fallah, quien fue jefe de detección de casos en Liberia durante la: desde el número de tumbas que se cavan cada día hasta las promesas incumplidas de ayuda de parte de los países más desarrollados. "¿Cuál es el verdadero significado de humanidad?", se preguntó. "Que a todas las vidas se les dé el mismo valor, independientemente de la geografía o la economía".