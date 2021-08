Conflicto entre israelíes y palestinos: el lanzamiento de cohetes de Hamás hacia Israel constituyó un crimen de guerra, dice Human Rights Watch

Reuters

13 israelíes murieron por los ataques de Hamas.

El lanzamiento de misiles hacia Israel realizado por la agrupación islámica Hamás durante el conflicto de mayo de este año ha sido catalogado como un "crimen de guerra" por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Estos ataques constituyeron una "flagrante violación" a las leyes de la guerra informó HRW tras una investigación. En su último informe, la organización sostiene que estos misiles y morteros "carecen de sistemas de guía y son proclives a fallar, haciéndolos extremadamente imprecisos y, por lo tanto, su daño es indiscriminado cuando son dirigidos contra áreas donde hay civiles"."Lanzar esta clase de cohetes a una zona de civiles es un crimen de guerra", concluyó el informe.

Sobre territorio palestino

Reuters Al menos 260 personas murieron en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes.

El conflicto

Según Israel, más de 4.630 misiles y morteros fueron lanzados contra su territorio en el último enfrentamiento, costándole la vida a 13 personas. Las autoridades israelíes informaron que unos 680 de estos cohetes nunca llegaron a Israel y cayeron.El informe de HRW menciona que está bajo investigación un cohete que cayó sobre la ciudad palestina de Jabalya y causó la muerte a siete civiles e hirió a otros 15. Eric Goldstein, director interino de la organización para Medio Oriente y el Norte de África, llamó a los dirigentes de Hamás a no justificar estos ataques que "hieren y matan indiscriminadamente" como respuesta a violaciones cometidas por Israel. "Las leyes de la guerra están hechas para proteger", dijo Goldstein.durante los 11 días de combate. El conflicto comenzó luego de semanas de tensión entre israelíes y palestinos en Jerusalén Oriental que culminaron con choques en lugares sagrados tanto para musulmanes como judíos.Hamás, el grupo islámico palestino que gobierna Gaza, lanzó una advertencia a Israel a la que luego le siguió una serie de ataques con misiles. Israel respondió con bombardeos aéreos.El mes pasado, HRW indicó que tres de estos bombardeos israelíes -que causaron la muerte de 62 personas- también constituyen crímenes de guerra, debido a que una investigación no encontróen las cercanías. Los militares israelíes dijeron que solo atacaron objetivos militares y que se tomaron medidas para evitar víctimas civiles. Human Rights Watch anunció que lanzará un informe sobre los bombardeos israelíes que dañaron y destruyeron cuatro torres de edificios en Gaza.