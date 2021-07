Como ratas de laboratorio: los espeluznantes experimentos sobre desnutrición que Canadá hizo con los niños de las escuelas indígenas

Getty Images

Las condiciones en que vivían estos niños eran atroces.

El descubrimiento de cientos de restos de niños en Kamloops, Brandon y Cowessess, en Canadá, ha puesto de manifiesto la devastación absoluta que los colonos infligieron en los niños, las familias y las comunidades originarias a través del sistema de Escuelas Residenciales Indígenas. Como investigadora especializada en nutrición y colona-canadiense, hago un llamado a mis colegas para que reconozcan y comprendan los daños que han causado los experimentos de desnutrición y nutrición en los pueblos indígenas y el legado que han dejado.

Más fácil de asimilar

Archivo de Saskatchewan / EPA Los niños eran separados de sus familias por la fuerza.

Pocas calorías, nutrientes y vitaminas

Motivos raciales

Getty Images Tras el hallazgo de cientos de restos de niños en las inmediaciones de varias escuelas, muchos se acercaron a rendirles tributo.

Consecuencias de la malnutrición y experimentación

Efectos a día de hoy

Reuters La noticia del hallazgo de cientos de cuerpo de niños indígenas causó indignación en Canadá y en el mundo.

Ian Mosby, historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses, descubrió que entrelos científicos en nutrición más prominentes de Canadá llevaron a cabo, en comunidades cree en el norte de Manitoba y en seis escuelas residenciales en Canadá.Muchos ya sufrían desnutrición debido a las políticas gubernamentales destructivas y las terribles condiciones de las escuelas residenciales.A los ojos de los investigadores, esto los convertía enFrederick Tisdall, famoso por ser cocreador de la comida infantil Pablum en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto, junto con Percy Moore y Lionel Bradley Pett fueron los principales arquitectos de los experimentos de nutrición.Ellos aseguraron que la educación y las intervenciones en la dieta harían que los pueblos indígenas fueranpara Canadá, que si los pueblos indígenas fueran más sanos, la transmisión de enfermedades como la tuberculosis a los blancos disminuiría y la asimilación sería más fácil.Presentaron con éxito su plan para experimentos de nutrición al gobierno federal.Tisdall, Moore y su equipo basaron su propuesta en los resultados que encontraron después de someter a 400 adultos y niños Cree en el norte de Manitoba a una serie de, que incluyeron exámenes físicos, radiografías y extracciones de sangre.El plan de Pett y su equipo se centró en determinar una base de referencia. Querían darles a los niños de la Escuela Residencial Indígena Alberni. Otros experimentos consistieron ena los niños de los grupos de control, mientras evitaban que los Servicios de Salud para Indígenas les brindarancon el pretexto de que esto podría afectar los resultados del estudio.E incluso antes de estos experimentos, los niños de las Escuelas Residenciales Indígenas, que se confirmaba con informes de desnutrición grave y signos de deficiencias graves de vitaminas y minerales.El interés en la investigación de la nutrición aumentó dramáticamente en la década dedespués de que el Consejo Canadiense de Nutrición declarara públicamente que más del 60% de las personas en Canadá teníanLa mayoría de los experimentos hasta entonces se habían realizado en animales, pero investigadores como Pett, quien fue el autor principal de lo que luego se convertiría en la Guía de Alimentos de Canadá, aprovecharon la oportunidad de utilizar a los indígenas comoSi bien los perpetradores como Pett a menudo actuaban bajo la fachada de comprender y ayudar a los pueblos indígenas, estaba claro que estos experimentos de nutrición tenían una motivación racial.Los investigadores intentaron desentrañar el "problema indígena". Moore, Tisdall y sus colaboradores atribuyeron estereotipos discriminatorios como "descuido, indolencia, imprevisión e inercia" a la desnutrición.A.E. Caldwell, director de la Escuela Residencial Indígena Alberni, afirmó que la desnutrición fue causada por dietas y formas de vida tradicionales, que también llamó "hábitos indolentes". Los experimentos de nutrición, junto con los alimentos profundamente inadecuados y de baja calidad que se les daba a los niños en estas escuelas, se alinearon perfectamente con el mandato de asimilación de Caldwell.Prohibir a prácticamente todos los niños alimentos tradicionales adecuados es otro medio más deSegún los hallazgos de Mosby, Pett afirmó que su objetivo era comprender mejor la transición "inevitable" al estar lejos de los alimentos tradicionales, sin embargo, las Escuelas Residenciales Indígenas fueron diseñadas a propósito para provocar esto.Su investigación no es ética según los estándares contemporáneos, y es difícil creer que alguna vez haya sido aceptable experimentar con cualquier persona, y mucho menos con niños, sin su consentimiento.Las secuelas del Holocausto y los experimentos biomédicos en los campos de concentración llevaron al desarrollo del, que establece que el consentimiento voluntario para la investigación es absolutamente esencial y que los experimentos deben evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario.El código se creó el mismo año en que Pett se embarcó en sus experimentos de nutrición en seis escuelas residenciales.Laespecialmente cuando se combina con el riesgo de enfermedad, que era con frecuencia el caso en los internados.El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación indica que las principales causas de muerte de los niños en las escuelas residenciales fueron los daños físicos, la desnutrición, las enfermedades y el abandono.Para los sobrevivientes de escuelas residenciales, los efectos de la desnutrición aún duran. El hambre durante la niñez aumenta el, e investigaciones indican que la desnutrición severa puede incluso causarque pueden transmitirse de generación en generación.Experimentar con niños que ya estaban sufriendo fue inmoral.Los problemas de inseguridad alimentaria y nutrición en las comunidades indígenas son problemas importantes en Canadá, como resultado de las escuelas residenciales y las políticas coloniales que continúan hasta el día de hoy.Los experimentos en estos internados y en las comunidades han hecho que los sitios de atención médica seanpara muchas naciones indígenas y han llevado a que muchos tengan dudas en torno lasdurante la pandemia de covid-19.Al mismo tiempo, persiste el estigma, la violencia y el racismo hacia los pueblos indígenas en estos contextos.Esta historia particular de experimentos de desnutrición y nutrición en niños y adultos indígenas se ha contado antes. Atrajo la atención de los principales medios de comunicación en 2013 después de la investigación de Mosby.Y no sorprende a los pueblos indígenas, cuyas verdades debemos finalmente escuchar con atención.*Allison Daniel es candidata de PhD en Ciencias Nutricionales, Universidad de Toronto.*Esta artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés). Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.