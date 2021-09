Cómo la llegada por mar de miles de migrantes a las costas británicas ha desatado una guerra diplomática entre Reino Unido y Francia

Dan Kitwood/Getty Images

Un grupo de migrantes llegando a la playa de Dungeness, Inglaterra, el 7 de septiembre.

El flujo incesante de migrantes que atraviesan estos días el canal de la Mancha en embarcaciones cada vez más precarias ha disparado la tensión entre París y Londres.Según el Ministerio del Interior británico, en lo que va de 2021 ha habidomás de14.000 llegadas a las costas británicas a través del estrecho que las separa de Francia, superando las cifras de todo 2020. Solamente esta semana cruzaron el canal más de 1.500 personas. Y a finales de agosto hubo un récord de más de 828 migrantes en un solo día."Los números son inaceptables, por eso estamos actuando en todos los frentes", dijo en agosto el comandante Dan O'Mahoney, responsable de vigilar las aguas que separan Francia de Gran Bretaña."Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están desmantelando las bandas de tráfico de personas [que suelen operar el cruce del canal]. El trabajo conjunto con los franceses ha duplicado el número de agentes de policía en las playas francesas", agregó.Pero esa colaboración se ha tornado en una disputa.

Getty Images

Botes usados por migrantes para cruzar el canal de la Mancha almacenados en Dover, Inglaterra.

¿Por qué hay más migrantes cruzando el canal?

Táctica de "retroceso"

Dan Kitwood/Getty Images Muchos migrantes cruzan el canal de la Mancha en embarcaciones cada vez más precarias.

Límites legales

Dan Kitwood/Getty Images Muchos migrantes son rescatados por RNLI, una organización que salva vidas en el mar.

"Muerte en el agua"

¿Qué les pasa a los migrantes que cruzan el canal de la Mancha?

BBC

Si se encuentran en aguas nacionales de Reino Unido, es probable que sean llevados a un puerto británico.

Si se encuentran en aguas internacionales, Reino Unido trabajará con las autoridades francesas para decidir dónde llevarlos.

Cada país tiene zonas de búsqueda y rescate.

Una ley de la UE llamada Dublín III permite que los solicitantes de asilo sean trasladados de regreso al primer estado miembro en el que se comprobó que ingresaron, pero Reino Unido ya no forma parte de este acuerdo y no ha acordado uno nuevo para reemplazarlo.

BBC

"Rutas más seguras"

BBC

Dan Kitwood/Getty Images Los migrantes se juegan la vida para cruzar el canal de la Mancha y poder obtener asilo en suelo inglés.

"Hay varias razones que explcian el incremento de migrantes atravesando el canal", le dice a BBC Mundo Peter Walsh, un investigador del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford, quien trabaja analizando datos del Ministerio del Interior, Naciones Unidas y solicitantes de asilo en Reino Unido."La raíz del problema es geopolítica. La mayoría de los migrantes provienen de, países en conflicto donde hay guerras y persecución política"."La variación estacional [el aumento de las temperaturas] es otra explicación: la cifra aumenta cuando el mar está calmado y el cielo despejado (como ha ocurrido en los últimos días y semanas)".Walsh agrega que las rutas terrestres son cada vez más "inviables" para el cruce de migrantes porque cada vez están más vigiladas. A eso se suman las restricciones durante la pandemia y con el Brexit.El jueves, la ministra del Interior británica, Priti Patel, dijo que quiere permitir que la Fuerza Fronteriza de Reino Unido puedaa través del Canal de la Mancha en determinadas circunstancias.Fuentes del gobierno inglés confirmaron a la BBC que un equipo de la Fuerza Fronteriza se ha estado entrenando durante meses para comenzar la operación.Esta táctica de "retroceso" de barcos significa que la Fuerza Fronteriza británica obligaría a las embarcaciones de migrantes a dar la vuelta en el Canal. Luego quedaría en manos de los guardacostas franceses interceptar los barcos de migrantes en sus aguas territoriales.Sin embargo, Francia se opone al plan.El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin dijo queDarmanin también acusó a Reino Unido de "chantaje financiero".Se refería a un acuerdo sellado principios de este año, por el que los británicos prometieron pagarle a Francia más de US$75 millones por operaciones extraordinarias, como duplicar el número de patrullas costeras. Patel advirtió que Reino Unido podría retener ese dinero a menos que se intercepten más embarcaciones.Pero ¿pueden ser devueltos los barcos de migrantes?Los abogados del gobierno dicen que devolver los barcos que traviesen el canal sería legal en, aunque no confirmaron cuáles.Las autoridades de Reino Unido no podrían ingresar a las aguas territoriales de Francia sin su consentimiento, lo cual podría causar problemas, le dijo a la BBC el profesor Andrew Serdy, experto en derecho marítimo."Si Francia no quiere hacer retroceder los barcos,", explicó Serdy.Walsh dice que no está muy claro cómo se pondría en práctica esa política porque se necesita la cooperación de Francia. "Sin esa cooperación es muy difícil imaginar cómo se pueden hacer retornar las embarcaciones", dijo el analista.Tampoco está claro si la táctica de Reino Unido sería legal según el derecho internacional.Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los países están obligados a "prestar asistencia a cualquier persona que se encuentre en el mar en peligro de perderse".De acuerdo con el derecho internacional, Reino Unido deberíaen una embarcación antes de forzarlo a salir del agua, le explicó a la BBC James Turner, abogado especializado en disputas marítimas.La táctica de hacer retroceder los barcos nunca se ha utilizado antes en el Canal de la Mancha, pero sí en el Mediterráneo, dijo la Unión de Servicios de Inmigración (ISU), que representa al personal de fronteras, inmigración y aduanas.Lucy Moreton, de la ISU, dijo que "le sorprendería mucho" si Reino Unido termina utilizándola, y describió la táctica como "muerte en el agua"."Hay, comprensiblemente, muchas limitaciones, y no se puede hacer eso".Muchos migrantes de esas embarcaciones "vulnerables" son rescatados por la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), una organización sin ánimo de lucro que opera en las costas de Gran Bretaña, Irlanda, las islas del Canal y la isla de Man."Siempre acudiremos en ayuda quienes tengan problemas en el mar, como hemos hecho desde nuestra fundación en 1824. Continuaremos lanzando [rescates] cuando nos lo encomiende la Guardia Costera británica, que inicia y coordina la búsqueda y el rescate", le dijo a BBC Mundo un vocero de la organización."Cuando lanzamos nuestros botes salvavidas, operamos bajo el derecho marítimo internacional, que establece que se nos permite, y de hecho estamos obligados, a ingresar a todas las aguas, independientemente de los territorios, con fines de búsqueda y rescate"."Y cuando se trata de rescatar a las personas que intentan cruzar el canal de la Mancha,. Todo lo que necesitamos saber es que necesitan nuestra ayuda", agregó.Patel se reunió con su homólogo francés el miércoles para conversar sobre la crisis migratoria, pero no lograron llegaron a ningún acuerdo.En un tuit, la ministra británica dijo que las conversaciones fueron constructivas. "Dejé en claro que lograr resultados y detener los cruces [del canal] eran una prioridad absoluta para el pueblo británico", declaró.Pero Darmanin dijo que emplear tácticas de cambio "correría el riesgo de tener un impacto negativo en nuestra cooperación".El diputado francés por Calais, Pierre-Henri Dumont, declaró que, debido al tamaño de la costa francesa."Tenemos entre 300 y 400 kilómetros de costa para monitorear todos los días y todas las noches y es imposible tener policías cada 100 metros debido a la longitud de la costa", explicó.Varias organizaciones benéficas de rescate han instado al Ministerio del Interior británico a adoptar unhacia los solicitantes de asilo.Amnistía Internacional señaló que las personas tienen derecho a solicitar asilo en Reino Unido y que "realizan viajes peligrosos y dependen de los traficantes porque"."Una pequeña minoría de refugiados globales encuentra seguridad y quiere reconstruir sus vidas en Reino Unido porque tienen una familia y una comunidad aquí", le dijo a BBC Mundo Tim Naor Hilton, director ejecutivo de la organización benéfica británica Refugee Action."El gobierno debe proporcionarcomo planes de reunión familiar, visas humanitarias y un compromiso a largo plazo para"."La mayoría de la gente en el Reino Unido cree que deberíamos ofrecer refugio a quienes lo necesitan. Y hemos visto un cambio palpable en la opinión pública desde la tragedia en Afganistán, con donaciones a organizaciones benéficas, ofertas de vivienda y llamadas para tratar a los refugiados con la dignidad que merecen", agregó Hilton.El Consejo de Refugiados, un grupo británico que trabaja con refugiados y solicitantes de asilo, pidió que se adopten medidas para ayudar a los migrantes."En lugar de gastar tiempo, recursos y un inmenso esfuerzo en alejar a estas personas tan vulnerables, este gobierno debe dar a las personas opciones de"."Instamos a este gobierno a que reconsidere su política brutal y piense en las vidas individuales en el eje de estos viajes desesperados".El investigador de la Universidad de Oxford Peter Walsh le dijo a BBC Mundo que, según una encuesta del Ministerio del Interior, casi todos los migrantes que cruzan el canal y piden asilo en Reino Unido lo hacen porque ya tienen familia en el país, por la percepción de que es una nación pacífica y tolerante, y el hecho de que se hable inglés."En muchos casos, los propios migrantes no pueden elegir;", señaló Walsh.También cree que este tema preocupa mucho a los ciudadanos británicos, pero es muy complejo de abordar por parte del gobierno, que puede que lo use más bien "como algo simbólico para hacer".El gobierno británico dijo que continúa evaluando y probando una variedad de opciones seguras y legales para encontrar formas de detener las embarcaciones pequeñas que emprenden el viaje a través del canal.También señaló que necesita usar todas las tácticas posibles a su disposición para abordar el tráfico de personas.Patel ha hablado en varias ocasiones sobre las bandas del crimen organizado que trafican con personas para llevarlas a Reino Unido, y que el nuevo Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras tiene como objetivo "romper su modelo de negocio".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 